Przed nami kolejna edycja programu "Taniec z gwiazdami"! Produkcja show powoli odsłania kolejne karty. Wiadomo już, że o Kryształową Kulę - główną nagrodę - powalczą m.in. Popek, Renata Kaczoruk, Beata Tadla i Jarosław Kret. Znamy już również pierwsze pary. Aktor Antek Smykiewicz będzie próbował swoich sił na parkiecie u boku jednej z najlepszych tancerek - Agnieszki Kaczorowskiej. A kto będzie uczył się tańca u mistrza Rafała Maseraka? Znamy odpowiedź na to pytanie!

Kim jest Angelika Mucha, znana jako Little Monster?

Partnerką Rafała Maseraka w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" będzie Angelika Mucha, informuje "Fakt". W internecie jest bardzo popularna wśród młodzieży jako Little Monster. Ma 20 lat i pochodzi z Katowic. Prowadzi kanał na portalu YouTube, na którym zamieszcza filmiki o modzie i urodzie. Słynie z zamiłowania do Justina Biebera, Stanów Zjednoczonych oraz serialu "Plotkara". Marzy, by zamieszkać w Los Angeles. Chętnie nosi ubrania i dodatki światowych marek, takich jak Gucci czy Louis Vuitton. Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie ma aż 1,2 mln fanów! Dzięki temu, Angelika Mucha może liczyć na współpracę z wieloma markami. Ma na swoim koncie kontrakt z Coca-Colą.

Rafał Maserak ponoć marzy, że w duecie z Angeliką Muchą, sięgną po Kryształową Kulę! ;) Będziecie trzymać za nich kciuki? Pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z gwiazdami" już 2 marca.

Myślicie, że mają szansę wygrać show?

Little Monster w TZG.