Za nami emocjonujący półfinał jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". W minioną niedzielę, 9 listopada, z programem pożegnali się Katarzyna Zillmann i partnerująca jej Janja Lesar oraz Tomasz Karolak wraz Izabelą Skierską. Kilka dni po emisji pamiętnego odcinka, polska wioślarka i wicemistrzyni olimpijska postanowiła zabrać głos w sprawie. Na instagramowym koncie Katarzyny Zillmann pojawiło się wymowne nagranie, a w sieci zawrzało.

Katarzyna Zillmann nie ukrywa emocji po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami"

Najnowszy, półfinałowy odcinek "Tańca z Gwiazdami" bez wątpienia był jednym z najbardziej emocjonujących tej edycji. W minioną niedzielę, 9 listopada, na parkiecie zaprezentowało się pięć par, ale tylko trzy z nich mogły przejść do wielkiego finału show. Po tym, jak Katarzyna Zillman i Janja Lesar oczarowały publiczność, wielu fanów hitu Polsatu pokładało nadzieję w tym, że damski duet wygra program. Niestety, choć przez wielu sympatyków show, to właśnie Katarzyna Zillmann została okrzyknięta objawieniem jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", w miniony weekend światowej sławy wioślarka musiała pożegnać się z wizją zgarnięcia Kryształowej Kuli programu.

Dwa dni później Katarzyna Zillman dodała w sieci emocjonalny wpis i nagranie, w którym nie ukrywając emocji skomentowała swoje odpadnięcie z "Tańca z Gwiazdami".

.Czy boli? Tak, boli jak cholera. Czy czuję się jakbym przegrała Igrzyska? Być może, ale całe szczęście medal jest dalej ze mną. - wyznała na Instagramie.

Teraz wicemistrzyni olimpijska postanowiła opublikować w sieci kolejne wymowne nagranie, nawiązując do eliminacji z tanecznego hitu Polsatu z udziałem celebrytów.

Katarzyna Zillmann w wymownych słowach przed finałem "Tańca z Gwiazdami"

Katarzyna Zillmann w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" stworzyła wyjątkowy duet z Janją Lesar, a ich choreografie od pierwszego odcinka sprawiały, że widzowie nie kryli wzruszenia. Choć każdy kolejny występ pań był szeroko komentowany przez sympatyków show, którzy nie kryli licznych ochów i achów, nie brakowało także kąśliwych komentarzy na temat doboru stylizacji wioślarki oraz faktu, że ta na parkiecie nie tworzy duetu z tancerzem, lecz tancerką. Pomimo krytyki, to właśnie ta para cieszyła się ogromną sympatią jurorów i większości widzów, którzy nie wyobrażali sobie finału "Tańca z Gwiazdami" właśnie bez tej pary.

Jak już jednak wiemy w półfinale wioślarka i jej taneczna partnerka musiały pożegnać się z marzeniami o Kryształowej Kuli, a Katarzyna Zillmann nie kryje emocji po odpadnięciu z show. Teraz na jej instagramowym koncie pojawiło się kolejne wymowne nagranie, nawiązujące do pamiętnego półfinałowego odcinka, w którym odpadła z "Tańca z Gwiazdami". Na nagraniu widzimy wzruszający walc angielski w wykonaniu Zillmann i Lesar, do którego olimpijka dodała wymowny utwór Edyty Bartosiewicz "Ostatni".

Zatańcz ze mną jeszcze raz, otul twarzą moją twarz. Co z nami będzie? - za oknem świt. Tak nam dobrze mogło być. Gdy ciebie zabraknie i ziemia rozstąpi się, w nicości trwam. Gdy kiedyś odejdziesz, nas już nie będzie i siebie nie znajdziesz też - brzmią słowa utworu, jakim Katarzyna Zillmann opatrzyła nagranie.

Całość dopełnił dobitny komentarz wioślarki: "Pustka".

Fani nie kryją poruszenia wymownym komentarzem Katarzyny Zillmann tuż przed finałem "Tańca z Gwiazdami"

Poruszające nagranie z finałowego odcinka, opatrzone wymownym fragmentem przeboju Edyty Bartosiewicz sprawiło, że instagramowy profil Katarzyny Zillmann zalała fala komentarzy sympatyków "Tańca z Gwiazdami". Część z nich wciąż nie może pogodzić się z eliminacją Zillmann i Lesar z hitu Polsatu.

Tak mi przykro… Myślami jestem cały czas z wami, bo dla nas już dawno wygrałyście.

To Wasz najpiękniejszy taniec. Eteryczny, lekki, a przede wszystkim tak bardzo wzruszający. Można oglądać bez końca i za każdym razem przeżywać te same emocje, dodatkowo spotęgowane przesłaniem zawartym w słowach piosenki.

Jak pięknie do Was pasuje ta piosenka, ale jednocześnie teraz znowu boli 100x bardziej - czytamy w komentarzach.

Kto w finale "Tańca z Gwiazdami"?

16 listopada w Polsacie odbędzie się finał "Tańca z Gwiazdami". O Kryształową Kulę programu zawalczą Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska oraz Maurycy Popiel i Sara Janicka. Jak się jednak okazuje, na tanecznym parkiecie Polsatu tuż obok finałowej trójki zobaczymy także pozostałe duety tej edycji.

W finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami" zawsze pojawiały się bowiem wszystkie pary danego sezonu, ale tym razem huczne odejście Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z show sprawiło, że wszyscy zastanawiali się, czy Kaczorowska i Rogacewicz pojawią się w finale "Tańca z Gwiazdami". Jak potwierdziła produkcja, para pomimo zawirowań podczas odejścia z show, pojawi się w ostatnim odcinku programu.

Zobacz także: