W najnowszym odcinku tanecznego show prawdziwe emocje sięgnęły zenitu! Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaprezentowały niezwykle subtelny i pełen klasy walc angielski, którym całkowicie oczarowały jury oraz widzów.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zdobyły 40 punktów

Występ Katarzyny Zillmann j Janji Lesar zachwycił precyzją kroków, elegancją i doskonałym wyczuciem rytmu. Delikatne prowadzenie, lekkość ruchów i perfekcyjna synchronizacja sprawiły, że na parkiecie zapanowała prawdziwa magia. Jury nie miało wątpliwości – para zdobyła maksymalną liczbę 40 punktów, co jest wyrazem najwyższego uznania dla ich talentu i ciężkiej pracy.

To kolejny dowód na to, że duet Zillmann–Lesar stanowi jedno z najmocniejszych połączeń tego sezonu. Ich występ na długo pozostanie w pamięci publiczności jako przykład tanecznego kunsztu i artystycznej wrażliwości.

Ja już nie mogę z tymi pochwałami. My co odcinek ciebie chwaliły, to stało się już nudne. Ja dzisiaj krótko: You are my hero - ocenił Rafał Maserak.

Nie można od ciebie odebrać oczu ani na sekundę (...). Jesteś takim cudem na tym parkiecie. Ubóstwiam ciebie oglądać - dodała Iwona Pavlović.

Pokazałyście klasę (...) .Było bardzo dużo prawdy - podsumował Tomasz Wygoda.

Jak zagłosowało jury?

Jury w ocenie Kasi i Janji było zgodne. Dziewczyny skradły serca jurorów.

Rafał Maserak: 10

Ewa Kasprzyk: 10

Tomasz Wygoda: 10

Iwona Pavlović: 10

Razem: 40 punktów.

Zobacz także: Rogacewicz i Kaczorowska dwa tygodnie temu odpadli z "TzG". Karolak ujawnił, co im wtedy powiedział

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w półfinale "Tańca z Gwiazdami", fot. Wojciech Olkusnik/East News

Katarzyna Zilman i Janja Lesar Fot. Wojciech Olkusnik/East News