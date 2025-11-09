Katarzyna Zillmann Janja Lesar oczarowały publiczność walcem angielskim
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zachwyciły publiczność swoim walcem angielskim, zdobywając komplet – 40 punktów od jury. Ich występ był pełen elegancji, lekkości i perfekcyjnej harmonii.
W najnowszym odcinku tanecznego show prawdziwe emocje sięgnęły zenitu! Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaprezentowały niezwykle subtelny i pełen klasy walc angielski, którym całkowicie oczarowały jury oraz widzów.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zdobyły 40 punktów
Występ Katarzyny Zillmann j Janji Lesar zachwycił precyzją kroków, elegancją i doskonałym wyczuciem rytmu. Delikatne prowadzenie, lekkość ruchów i perfekcyjna synchronizacja sprawiły, że na parkiecie zapanowała prawdziwa magia. Jury nie miało wątpliwości – para zdobyła maksymalną liczbę 40 punktów, co jest wyrazem najwyższego uznania dla ich talentu i ciężkiej pracy.
To kolejny dowód na to, że duet Zillmann–Lesar stanowi jedno z najmocniejszych połączeń tego sezonu. Ich występ na długo pozostanie w pamięci publiczności jako przykład tanecznego kunsztu i artystycznej wrażliwości.
Ja już nie mogę z tymi pochwałami. My co odcinek ciebie chwaliły, to stało się już nudne. Ja dzisiaj krótko: You are my hero
Nie można od ciebie odebrać oczu ani na sekundę (...). Jesteś takim cudem na tym parkiecie. Ubóstwiam ciebie oglądać
Pokazałyście klasę (...) .Było bardzo dużo prawdy
Jak zagłosowało jury?
Jury w ocenie Kasi i Janji było zgodne. Dziewczyny skradły serca jurorów.
- Rafał Maserak: 10
- Ewa Kasprzyk: 10
- Tomasz Wygoda: 10
- Iwona Pavlović: 10
Razem: 40 punktów.
