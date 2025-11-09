Reklama

W najnowszym odcinku tanecznego show prawdziwe emocje sięgnęły zenitu! Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaprezentowały niezwykle subtelny i pełen klasy walc angielski, którym całkowicie oczarowały jury oraz widzów.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zdobyły 40 punktów

Występ Katarzyny Zillmann j Janji Lesar zachwycił precyzją kroków, elegancją i doskonałym wyczuciem rytmu. Delikatne prowadzenie, lekkość ruchów i perfekcyjna synchronizacja sprawiły, że na parkiecie zapanowała prawdziwa magia. Jury nie miało wątpliwości – para zdobyła maksymalną liczbę 40 punktów, co jest wyrazem najwyższego uznania dla ich talentu i ciężkiej pracy.

To kolejny dowód na to, że duet Zillmann–Lesar stanowi jedno z najmocniejszych połączeń tego sezonu. Ich występ na długo pozostanie w pamięci publiczności jako przykład tanecznego kunsztu i artystycznej wrażliwości.

Ja już nie mogę z tymi pochwałami. My co odcinek ciebie chwaliły, to stało się już nudne. Ja dzisiaj krótko: You are my hero
- ocenił Rafał Maserak.
Nie można od ciebie odebrać oczu ani na sekundę (...). Jesteś takim cudem na tym parkiecie. Ubóstwiam ciebie oglądać
- dodała Iwona Pavlović.
Pokazałyście klasę (...) .Było bardzo dużo prawdy
- podsumował Tomasz Wygoda.

Jak zagłosowało jury?

Jury w ocenie Kasi i Janji było zgodne. Dziewczyny skradły serca jurorów.

  • Rafał Maserak: 10
  • Ewa Kasprzyk: 10
  • Tomasz Wygoda: 10
  • Iwona Pavlović: 10

Razem: 40 punktów.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w półfinale "Tańca z Gwiazdami"
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w półfinale "Tańca z Gwiazdami", fot. Wojciech Olkusnik/East News
Katarzyna Zilman i Janja Lesar
Katarzyna Zilman i Janja Lesar Fot. Wojciech Olkusnik/East News
Taniec z Gwiazdami - jury
Taniec z Gwiazdami - jury fot. Adam Jankowski/REPORTER EastNews
