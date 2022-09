Katarzyna Sokołowska pokazała wzruszające zdjęcie z wakacji z synkiem. Mały Iwo to słodziak!

Kilka tygodni temu Katarzyna Sokołowska zaskoczyła fanów, przekazując radosną nowinę. Gwiazda znana z "Top Model" ujawniła, że jest w ciąży. Oznacza to, że reżyserka pokazów mody dołączy do grona znanych kobiet, które urodziły tuż przed 50. urodzinami. Katarzyna Sokołowska niedawno udzieliła wywiadu w programie "Miasto kobiet", w którym opowiedziała o in vitro oraz późnym macierzyństwie. Gwiazda TVN przyznała, że świetnie czuje się w ciąży, ale zdarza jej się zderzyć z krytycznymi wypowiedziami. Niektórzy twierdzą, że reżyserka pokazów mody zbyt długo czekała, by zostać matką. Jak reaguje na takie uwagi? Katarzyna Sokołowska szczerze o macierzyństwie: "Dlaczego niektórzy stawiają się w takim prawie, że mogą nas oceniać..." W Wielkanoc Katarzyna Sokołowska ogłosiła, że jest w ciąży . Dla wielu osób wiadomość ta okazała się szokiem, ponieważ duża część fanów uważała, że skoro do tej pory gwiazda nie miała dzieci, to znaczy, że nigdy nie myślała o macierzyństwie. Tymczasem reżyserka pokazów mody zdradziła, że bardzo chciała zostać matką i w wieku 49 lat jej się to udało. Niestety co jakiś czas słyszy, że podjęła decyzję zbyt późno. Katarzyna Sokołowska ma jednak na ten temat inne zdanie. Zobacz także: TYLKO U NAS! Znamy płeć dziecka Kasi Sokołowskiej! Chłopiec czy dziewczynka? Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Kasia Sokołowska (@kasiasokolowska_official) - Padają takie słowa: "No jak to, to dziecko będzie miało starą...