Wokół zmian w "Pytaniu na śniadanie" ostatnio jest naprawdę głośno. Dopiero co dowiedzieliśmy się, że z programem żegnają się Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska, a teraz jeden z portali przekazał zaskakujące wieści na temat... Aleksandra Sikory i Małgorzaty Tomaszewskiej. Według ustaleń Plotka, niestety nie zobaczymy już ich w gronie prowadzących program śniadaniowy TVP2. Skąd taka decyzja?

Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora znikają z "Pytania na śniadanie"

Zmiany, które w ostatnim czasie zachodzą w "Pytaniu na śniadanie" wzbudzają wiele emocji wśród fanów programu. Ostatnio w zespole pojawiła się nowa para prowadzących - mowa o Robercie Stockingerze oraz Joannie Górskiej. Jednak to nie koniec rewolucji w "Pytaniu na śniadanie", bo jak właśnie nieoficjalnie dowiedział się portal Plotek.pl, z programem ma pożegnać się kolejny duet. Mowa o Aleksandrze Sikorze i Małgorzacie Tomaszewskiej.

Aleksander Sikora, Małgorzata Tomaszewska fot. Gałązka/AKPA

Choć dopiero co media obiegła informacja, że Aleksander Sikora udał się na dłuższy urlop, gdyż chciał, by jego nieobecność zbiegła się w czasie z rozwiązaniem Małgorzaty Tomaszewskiej, to jednak jak właśnie poinformował Plotek, po powrocie niestety nie jest widziany w nowej odsłonie programu. Co więcej, podobno także Małgorzata Tomaszewska żegna się z "Pytaniem na śniadanie" na dobre - według ustaleń w/w portalu, Tomaszewska, która właśnie spodziewa się dziecka, nie miała ze stacją umowy o pracę, więc jej rozwiązanie mogło stać się w każdej chwili.

Olek i Małgosia znikają z programu na dobre. Szefowa chce na wizji dominacji nowych par. (...) Trzeba odciąć się od tego co było, a żyć tym, co będzie - mówi informator Plotka

Na ten moment ani Aleksander Sikora, ani Małgorzata Tomaszewska nie skomentowali tych medialnych doniesień. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie z "Pytaniem na śniadanie" pożegnało się już wiele gwiazd, m.in. Ida Nowakowska, Małgorzata Opczowska, Anna Popek czy Robert Rozmus. Według medialnych doniesień ze "starej" ekipy śniadaniówki mają pozostać tylko dwa duety - Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Iza Krzan i Tomasz Kammel.

