Fani programu plotkują, że decyzja Piotra o zaproszeniu Kasi do programu spowodowana jest... jej ciążą!

Jeżeli jest faktycznie tak jak piszecie, że wcisnęli do programu dziewczynę, która jest z nim w ciąży, to niezłe ziółko z niego. Zgłosił się do programu, czeka na listy, zaprasza dziewczyny. To wszystko trwa czasowo. A jeździ po dyskotekach i jak która da to bierze nie myśląc o konsekwencjach. To nie jest materiał na męża. Szkoda tych dziewczyn. Nie dziwota,że chlop 38 lat siedzi jeszcze z rodzicami. Bawidamek i tyle.

A ja czytałam że ona już go znała wcześniej,i że jest z nim w ciąży, dlatego musieli coś na szybko wymyśleć ????- plotkują internauci.