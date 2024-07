W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" doszło do wpadki. Osoby niesłyszące nie wiedziały, jak jurorzy show ocenili niesłyszącą Iwonę Cichosz, ponieważ nie było napisów. Wystosowano prośbę do stacji Polsat, aby osoby głuche mogły w pełni kibicować swojej niesłyszącej Idolce. Jaka jest decyzja stacji?

Jest decyzja w sprawie napisów w Tańcu z Gwiazdami dla osób niesłyszących

Telewizja Polsat zapewni osobom niesłyszącym możliwość pełnego kibicowania Iwonie Cichosz w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” - czytamy w Informacji prasowej.

Iwona Cichosz, Miss Świata Osób Niesłyszących 2016, tańczy w parze ze Stefano Terrazzino i jej występ w pierwszym odcinku poruszył serca fanów programu i zachwycił jurorów. Teraz, aby również osoby niesłyszące w pełni cieszyły się odbiorem programu, zostaną wprowadzone napisy.

Iwona stała się symbolem przezwyciężania największych i najpotężniejszych barier, a także przykładem dla całego środowiska osób Niesłyszących w Polsce. Aby umożliwić jej fanom, w tym wszystkim niesłyszącym możliwość pełnego udziału w oglądaniu i emocjonowaniu się jej występami, Telewizja Polsat jako pierwsza w Polsce zdecydowała się wprowadzić napisy w audycji rozrywkowej „na żywo” – powiedziała Nina Terentiew, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Programowych Telewizji Polsat.

Dodanie napisów to odpowiedź na prośbę Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Telewizja Polsat zapewnia, że zostały już przeprowadzone testy techniczne, a także przekazane dodatkowe środki finansowe w celu pokrycia wyższych kosztów wynikających z wprowadzenia napisów do audycji „na żywo”.

Telewizja Polsat zdecydowała się na ten krok i traktuje to jako element realizacji misji publicznej. Żadna telewizja w Polsce nie wprowadziła wcześniej napisów do audycji rozrywkowej realizowanej „na żywo”. Dla nas, jako stacji komercyjnej jest to bez wątpienia powód do dumy, że jesteśmy pionierem i liderem tego typu rozwiązań w Polsce – powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.

Jak włączyć funkcję napisów w "Tańcu z Gwiazdami"?



Aby w najbliższy piątek móc oglądać program „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” z napisami, wybierz odpowiedni przycisk na pilocie lub stronę 778 Gazety Tv Polsat. Napisy powstaną z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania do rozpoznawania mowy.

Iwona Cichosz tańczy bez żadnych aparatów słuchowych. Od urodzenia nie słyszy i swoim uczestnictwem w show pokazuje, że chcieć to móc!

ONS

Iwona Cichosz wygra Taniec z Gwiazdami?