Pamiętacie występy Kasi Sawczuk w "The Voice of Poland"? Młoda aktorka zaszła bardzo daleko w programie pod opieką samej Justyny Steczkowskiej. W rozmowie z Party.pl Sawczuk wspomina współpracę z diwą, a także komentuje wybór Michała Szpaka na nowego trenera. Czy wokalista poradzi sobie w tej trudnej roli? Zobaczcie, co mówi nam Katarzyna!

East News

Michał Szpak będzie jurorem w ósmej edycji The Voice of Poland.