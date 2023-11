3 z 4

Dwa lata temu Kasia podjęła jedną z ważniejszych decyzji w swoim życiu - przeprowadziła się do Warszawy. Zamieszkała w salonie u koleżanki i szybko zaczęła zdobywać klientów do personalnych treningów.

Ćwiczyłam z nimi w kilku klubach. W jednym z nich trenował także Emil - opowiada Kasia.

Znajomość odżyła. Zaczęły się rozmowy, wypady na kawę i w końcu randki z prawdziwego zdarzenia. Okazało się, że Gankowski to bratnia dusza. Reżim codziennych treningów, częste wyjazdy na zawody, bardzo restrykcyjna dieta, wyrzeczenia… - to wszystko znał z własnego doświadczenia. Zdarzało się, że każde z nich przychodziło na randkę z wcześniej zrobionym posiłkiem, bo akurat oboje przygotowywali się do zawodów i mieli precyzyjnie, co do godziny, rozpisany jadłospis. Ktoś, kto nigdy nie trenował tzw. sportów sylwetkowych, tego nie zrozumie. A dla nich obojga życie pod dyktando sportu to była oczywistość.