Kasia Dereń wygrała 1. odcinek "Szansy na sukces. Eurowizja 2020". Kim jest artystka?

Eurowizja 2020 zbliża się wielkimi krokami! Na razie nie wiadomo, kto będzie reprezentował nasz kraj na tym prestiżowym konkursie. W wyłonieniu kandydata pomóc ma "Szansa na sukces"! Od 2 lutego w każdą niedzielę będziemy oglądali śmiałków, którzy zawalczą o bilet na Eurowizję 2020. W każdym z odcinków jury w składzie Cleo, Michał Szpak oraz Gromee wyłoni najlepszą według nich osobę. W finałowym wydaniu "Szansy na sukces" to widzowie ostatecznie zdecydują, kto będzie reprezentował nasz kraj na Eurowizji 2020.

Za nami pierwszy odcinek "Szansy na sukces", który zwyciężyła Katarzyna Dereń. Poznajcie ją bliżej!

Kim jest Kasia Dereń, która zwyciężyła "Szansę na sukces"?

Kasia Dereń jest dobrze znana widzom z popularnych programów rozrywkowych. Artystka próbowała swoich sił między innymi w show "The Voice of Poland 2", gdzie trafiła do drużyny Tomsona i Barona. Kasi udało się dojść do finału, jednak ostatecznie nie wygrała głównej nagrody.

"The Voice of Poland" nie było dla niej debiutem scenicznym. Wcześniej Kasia Dereń występowała w chórkach u takich gwiazd, jak choćby Kasia Cerekwicka, siostry Przybysz, czy też Andrzej Piaseczny. Oprócz tego wzięła także udział w show "Bitwa na głosy". Do niedawna mogliśmy ją również podziwiać w "Kole fortuny", gdzie występowała razem z "RBandem".

Kasia Dereń pojedzie na Eurowizję 2020?

Kasia Dereń w pierwszym odcinku "Szansy na sukces. Eurowizja 2020" zaśpiewała piosenkę "Mamma Mia" z repertuaru ABBY. Jurorzy byli zachwyceni jej występem. Cleo, Michał Szpak i Gromee uznali, że to właśnie ona powinna zwyciężyć ten odcinek i przejść do kolejnego etapu. Co ciekawe, Kasia Dereń była już na Eurowizji! Jak to możliwe? Artystka w 2018 roku pojechała wraz z Gromeem i Łukasem Mejerem do Lizbony, gdzie wystąpiła wraz z nimi na scenie.

Historia lubi się powtarzać, więc nie wykluczone, że to właśnie Kasia Dereń będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji 2020. Trzymacie za nią kciuki?

Program "Szansa na sukces" może wyłonić kandydata, który będzie reprezentował nasz kraj na Eurowizji 2020