Karolina Pisarek dziękuje za wsparcie w "Tańcu z Gwiazdami"! Padły wyjątkowe słowa

Krzysztof Gojdź i Walerija Żurawlewa odpadli z "Tańca z Gwiazdami" w 6. odcinku programu. Duet świetnie zaprezentował się na parkiecie, jednak mimo tego, nie udało im się zdobyć odpowiedniej ilości punktów, by przejść do kolejnego odcinka tanecznego show Polsatu. Krzysztof Gojdź pożegnał się z widzami "Tańca z Gwiazdami", zamieszczając na Facebooku specjalne oświadczenie. Co napisał? Zobacz też: Z kim Krzysztof Gojdź spędza czułe poranki w swoim luksusowym mieszkaniu? Zdradził to tylko nam! Pożegnanie Krzysztofa Gojdzia po "Tańcu z Gwiazdami" Najbardziej znany chirurg plastyczny w Polsce, podziękował swoim fanom za wsparcie w czasie trwania hitowego show Polsatu. Zaznaczył jednak, że... taniec towarzyski raczej nie przypadł mu do gustu. Mimo tego, będzie miło wspominał swój udział w "Tańcu z Gwiazdami". - Dziś poranne espresso bez wstawania na trening do Tańca z Gwiazdami:). Bardzo Wam dziękuję za to, że oglądaliście to show i głosowaliście. To była dla mnie świetna przygoda. Nabrałem kondycji, schudłem i poznałem fajnych ludzi. No a taniec towarzyski to nie moja bajka, ale w życiu trzeba wszystkiego spróbować i bawić się. Żyć na totalnym luzie:) - napisał Krzysztof Gojdź na Facebooku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, lekarz poinformowała, że swoje honorarium przeznaczy na rzecz potrzebujących. Tym razem pieniądze trafią do Kingi z miasta, z którego pochodzi Krzysztof Gojdź. - Jak wiecie swoje honorarium z każdego odcinka przeznaczałem na pomoc innym. Tym razem na leczenie Kingi z mojego miasteczka Dębna. Cieszę się, że chociaż w taki sposób mogłem ją wesprzeć. Lekarz zdecydował się na piękny gest nie tylko w stosunku do Kingi, ale również... Beaty Tadli! Zaapelował do widzów, żeby to na nią głosowali! Dziennikarka jest mu wdzięczna, ale jednocześnie...