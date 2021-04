Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niechcący zdradził finał programu? To zdjęcie go zdradziło?

Karol ze "Ślubu od pierwszego wyjrzenia" pierwszy raz od dawna wspomniał dzień ślubu z Igą. Fani jednak zauważyli pewne rozbieżności z opisem a z tym, co zobaczyli na zdjęciu na drugim planie. Karol przez nieuwagę potwierdził, że jego małżeństwo z Igą przetrwało eksperymentalny miesiąc? Musicie to zobaczyć!

Zazwyczaj to Iga częściej nawiązuje do tego co się dzieje w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" niż Karol, który pozostał skromny w swojej aktywności w sieci. Wczoraj zdecydował się jednak wrzucić ważne dla siebie zdjęcie.

Pozując w eleganckiej stylizacji czekał na efekty najbardziej szalonej decyzji w swoim życiu. W końcu ślubowanie miłości osobie, którą widzi się po raz pierwszy to niecodzienny zwyczaj! Śluby gwiazd 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w odróżnieniu od tych z poprzednich sezonów odbywały się latem. Jednak ceremonia ślubna Igi i Karola nie odbywała się w Warszawie:

Wielu fanów sugeruje jednak, że zdjęcie nie zostało wykonane zgodnie z tym, co napisane w opisie. Według niektórych na drugim planie wiszą zamazane zdjęcia ślubne. Kilku internautów zasugerowało, że są to ślubne zdjęcia Karola z Igą:

- Zdj . zamazane ale widać pannę młodą 👏

- Dobrze, że tło zamazane bo ciekawscy by się doszukiwali z tylu zdjęć z Igą z wesela 😅 jak to było w przypadku innego uczestnika.

- Dla zmyłki podał info że zdjęcie z lipca, a w tle zdjęcia że ślubu zamazane. 😊 hmmm jak dobrze pamiętam to co mówileś i pokazywane było to masz małe bardzo mieszkanie, więc to zdjęć nie też nie jest z Twojego mieszkania 😊😊

- Mam nadzieję że to wspólne mieszkanie z Iga 🙌 Trzymam za was kciuki ❤️