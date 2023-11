Reklama

Nowy program "Lepiej późno niż wcale" na Polsacie z udziałem Karola Strasburgera już po wakacjach na antenie! "Lepiej późno niż wcale" (Lepiej późno niż wcale, czyli panowie po przejściach jadą na wyprawę życia do Azji!) to polska wersja międzynarodowego hitu „Better Late Than Never”. Czworo przyjaciół: aktorzy Piotr Polk i Karol Strasburger, najbardziej niepokorny polski sportowiec Władysław Kozakiewicz oraz kabareciarz Krzysztof Hanke wyruszają w egzotyczną podróż życia, w której towarzyszy im Rafał Masny z internetowego kanału Abstrachuje.

Zapytaliśmy Karola Strasburgera, czy w programie będziemy mogli usłyszeć jego kultowe już suchary z "Familiady". Okazuje się, że będzie ich sporo, ale spodziewajcie się bardziej żartów sytuacyjnych! Jakich? Posłuchajcie, co zdradził nam Strasburger!

Karol Strasburger zasłynął swoimi sucharami w "Familiadzie". Jeszcze więcej żartów usłyszycie w "Lepiej późno niż wcale".