Karol Strasburger i Małgorzata Weremczuk w rozmowie z magazynem "Viva!" zdradzili, jak wyglądały początki ich związku. Kiedy podjęli decyzję o tym, żeby zamieszkać razem? Czy partnerce gwiazdora TVP nie przeszkadzało, że jest od niego młodsza o 37 lat?

Nigdy nie wiedziałam, ile ma lat. I nie interesowało mnie to. Odnosiłam wrażenie, że jest fajnym facetem z klasą. Widziałam też, jaki jest zabawny i jaką wzbudza sympatię u ludzi. Karol to ktoś, kto „zapala światło”, kiedy wchodzi- przyznała Małgorzata Weremczuk.

Weremczuk nie ukrywa, że wcześniej nie spodziewała się, że ich przyjaźń przerodzi się w miłość. Zwłaszcza, że jeszcze kilka lat temu Karol Strasburger był szczęśliwy u boku żony Irenki, a sama Weremczuk również miała męża. Dopiero po śmierci ukochanej żony gwiazdora TVP w ich relacjach wszystko zaczęło się zmieniać. Po jakimś czasie para zdecydowała, że zamieszkają razem

Po wielu rozmowach z mężem i podjęciu decyzji o rozwodzie wyprowadziłam się z mojego domu- w rozmowie z "Vivą!" przyznaje partnerka Karola Strasburgera.

To było naturalne, że chciałem, aby była ze mną. Było nam dobrze w swoim towarzystwie- dodaje Strasburger. (...) Jest taki moment – to widać po oczach. Nagle dostrzegasz, jak ona patrzy na ciebie i że jej oczy nie są obojętne, a to spojrzenie już ma inną głębię. I czujesz, że wcale nie ma ochoty pójść do domu, tylko chce być z tobą dłużej.