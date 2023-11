Partnerka Karola Strasburgera już kilka miesięcy temu mówiła, że nie zamierza namawiać go na ślub i dziecko.

Jeśli Karol poczuje, że chciałby mieć trzecią żonę, to będzie to jego decyzja. Naszą wspólną decyzją jest to, że jesteśmy razem. Karol po śmierci Irenki został sam, nie ma rodzeństwa ani dzieci. To, że ma młodą kobietę u boku, nie oznacza jednak, że ona tylko czeka, aby zajść w ciążę i tworzyć ze związku „biznes”. To niedorzeczne! - mówiła Małgorzata Weremczuk.