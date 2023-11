Na Facebooku "Rolnik szuka żony" pojawił się zwiastun nadchodzącego odcinka, a w nim - kandydatki wszystkich rolników! Już w niedzielę przekonamy się, kogo Waldemar, Jakub, Seweryn, Adrian i Sławomir zaproszą do siebie! Czy będą zadowoleni?

Rolnik szuka żony 6 - oto kandydatki rolników

W pierwszym odcinku show panowie czytali listy nadesłane do nich przez kobiety i na ich podstawie decydowali, które zaproszą do udziału w show. Niektórzy byli bardzo wybredni, zwłaszcza Waldemar, który wprost stwierdził, że nie jest zadowolony z listów. Zaznaczył jednak, że podczas spotkania na żywo mogą mu towarzyszyć zupełnie inne odczucia co do kandydatki, niż przy czytaniu korespondencji od zainteresowanych nim pań.

W zwiastunie programu widać, że część z uczestników jest zadowolona ze swoich wyborów, ale również kandydatki tryskają humorem i pozytywną energią. Na pewno jednak nie zabraknie wzruszeń, ale i kontrowersji... Zobaczcie sami.

Kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony" w najbliższą niedzielę o godzinie 21:15 w TVP 1. Czekacie?

Seweryn dostał najwięcej listów. Czy znajdzie miłość w programie?

Trzymacie kciuki za Adriana?