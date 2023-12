Kandydatka Darka z "Rolnik szuka żony" podsumowała swój udział w randkowym hicie TVP, podobnie jak zrobiło to wielu uczestników. Natalia nie ukrywa, że nie żałuje zgłoszenia się do programu, choć obawiała się, jak zostanie odebrana. Co Natalia napisała na temat Dariusza? Głos zabrała też Nicola!

Kandydatka Darka z "Rolnika" komentuje udział w programie. Chodzi o Darka?

10. edycja programu "Rolnik szuka żony" zakończyła się w cieniu kontrowersji, głównie za sprawą uczestników, czyli Waldemara, Dariusza i Artura. O ile Artur nie zabiera głosu w mediach społecznościowych, to Dariusz zdecydował się na kilka podsumowań i apeli do krytykujących go osób. A jak na wpisy Darka reagują jego kandydatki? Nicola postawiła na dystans wobec tego, co usłyszała w finale i wbiła szpilę rolnikowi zabawnym filmikiem, a teraz głos zabrała Natalia. Kandydatka Dariusza, która w finale ujawniła, że rolnik pisał do niej, kiedy był jeszcze w relacji z Nicolą, podziękowała za przygodę w programie i wyznaje wprost, że nie żałuje udziału:

Chciałabym wszystkim bardzo podziękować za pewien rozdział, który miał miejsce w moim życiu przez ostatnie pół roku. Tyle emocji, że nie jest się w stanie tego opisać. Czy żałuje, że zdecydowałam się napisać list? Absolutnie nie. napisała wprost Natalia z 'Rolnika'.

Natalia nie ukrywa, że w programie nie brakowało emocji, ale jest pozytywnie zaskoczona odbiorem jej osoby i masą pozytywnych wiadomości:

Było dużo emocji, nie jest to codzienny sposób na poznawanie drugiej osoby, pojawia się stres, myślę, że trzeba po prostu to przeżyć, aby w pełni zrozumieć. Jestem bardzo wrażliwą osobą i na początku tego wszystkiego obawiałam się, że przerośnie mnie to, co powiedzą ludzie, rodzina, znajomi. Jednak chciałam bardzo podziękować za ogromne wsparcie i masę serdecznych wiadomości. Tak, jak już mówiłam w programie, przyjechałam po miłość, niestety jej nie znalazłam, lecz uważam, że na każdego czeka TA druga osoba.

Obszerny wpis Natalii skomentowała Nicola, która przyznała, że choć nie udało im się znaleźć drugiej połówki, to jednak zyskały przyjaźń i ogromne wsparcie.

Siostra, nie ma miłości, ale jest przyjaźń skomentowała Nicola z 'Rolnik szuka żony'.

Sądzicie, że już wkrótce Natalia i Nicola z "Rolnika" ogłoszą, że znalazły miłość po programie?

