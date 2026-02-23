W ostatnich odcinkach programu "Żona dla Polaka" widzowie zostali zaskoczeni niespodziewaną decyzją Marcina. Uczestnik zrezygnował z dalszego udziału w programie, o czym poinformował Dorotę, będąc w dużych emocjach. Wszystko po tym, jak przegrał z Dawidem podczas rozgrzewki przed treningiem wrestlingu. Sama Dorota nie ukrywała, że to zachowanie ją zaskoczyło, a pozostali kandydaci nie komentowali decyzji Marcina przed kamerami. Teraz to się zmieniło. Paweł, kandydat Doroty z "Żony dla Polaka", właśnie zabrał głos i ujawnia kulisy tego wydarzenia.

Marcin z "Żony dla Polaka" zrezygnował z programu

Marcin, trener personalny z Bełchatowa, który walczył o serce Doroty sam zrezygnował z udziału w programie "Żona dla Polaka", wywołując tym niemałe kontrowersje. Kiedy został pokonany przez Dawida w serii przysiadów nie krył swojego zdenerwowania, a ostatecznie emocje wzięły górę i ogłosił Dorocie, że na tym kończy się jego przygoda z programem.

Kończę ten program. Ośmieszyli mnie k**wa. Oni mnie zjedzą w Bełchatowie po tym. (...) Nie bądź na mnie zła. - mówił na koniec Marcin, nie kryjąc emocji

Paweł z "Żony dla Polaka" o rezygnacji Marcina

Do tej pory nikt z uczestników nie komentował zachowania Marcina z "Żony dla Polaka". Pozostali kandydaci zostawili ten temat, choć widać było, że zachowanie mężczyzny faktycznie mocno ich zaskoczyło. Teraz, jednak Paweł, kandydat Doroty w rozmowie z Plejadą zdecydował się przełamać i skomentował odejście kolegi z programu.

Każdy z nas wszedł do programu z własnymi intencjami, historią i wrażliwością. Uważam, że decyzja o rezygnacji z udziału w programie jest zawsze sprawą bardzo osobistą i wynika z indywidualnych powodów, które najlepiej zna sam zainteresowany. Nie mnie oceniać motywy Marcina. Udział w takim formacie to duże emocje, presja i konfrontacja z rzeczywistością, która bywa trudniejsza niż to, co widzowie widzą w telewizji. Szanuję to, że podjął decyzję zgodną ze sobą - powiedział Paweł z 'Żony dla Polaka'

Zobacz także:

Facebook @TelewizjaPolska