Takiego zwrotu akcji w "Rolnik szuka żony" nie spodziewał się chyba nikt. Jeden z kandydatów Agnieszki podczas randki zaskoczył szczerym wyznaniem. Ireneusz nie tylko opowiedział o bolesnej przeszłości, ale również przyznał, że brał udział w innych programach randkowych. Agnieszka nie ukrywała rozczarowania, a internauci zastanawiają się, w jakich programach występował wcześniej Ireneusz. Okazuje się, że kilka lat temu widzowie mogli go zobaczyć w innym hicie TVP!

Kolejny odcinek najnowszej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki już za nami. W ostatniej odsłonie doszło do zaskakującego zwrotu akcji u Waldemara z "Rolnik szuka żony", ale sporo działo się również u Agnieszki. Rolniczka wybrała się na dwie randki, ale to rozmowa z Ireneuszem zaskoczyła ją najbardziej. Najstarszy z jej kandydatów podczas szczerej rozmowy zdradził, dlaczego do tej pory jest sam.

Ireneusz zdradził, że ostatecznie podjął decyzję o rozstaniu i od tamtej pory nie znalazł drugiej tak ważnej dla niego kobiety. Co ciekawe, w pewnym momencie kandydat Agnieszki ujawnił, że w przeszłości brał również udział w innych programach telewizyjnych.

Jak już rozmawiamy o szczerości to słuchaj... Brałem już kiedyś udział w programach randkowych. To było kilka lat temu. Każdy sposób by poznać kogoś jest... nie wiem, warto próbować różnych sposobów

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" nie ukrywała zaskoczenia, ale i rozczarowania. Uczestniczka hitu TVP najwyraźniej obawia się, że Ireneuszowi wcale na niej nie zależy.

Ireneusz tłumaczył się przed Agnieszką i zapewniał, że zgłaszając się do programu nie myślał o zdobyciu popularności.

Napisałem do ciebie nie po to, żeby gdzieś się pokazać, zabłynąć- nie. Ja napisałem do ciebie szczerze i jestem szczery teraz. Jak ty to odbierzesz to naprawdę przyjmę to

mówił kandydat Agnieszki.