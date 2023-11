Niedawno pisaliśmy o tym, że Jessica z "Rolnik szuka żony 5" planuje wystąpić w innym miłosnym show - "Ślub od pierwszego wejrzenia". Teraz okazuje się, że to nie koniec telewizyjnych planów kandydatki Krzysztofa z 5. edycji "Rolnik szuka żony"! Niebawem zobaczymy ją w innym programie.

Fani, którzy z uwagą śledzili poprzednie edycje "Rolnik szuka żony" z pewnością pamiętają Jessikę Miemiec, która wzięła udział w 5. edycji show. Choć uczestniczce nie udało się zbudować trwałej relacji z rolnikiem, nie poprzestała na tym doświadczeniu w pracy przed kamerami. Niedawno informowaliśmy, że Jessica z "Rolnik szuka żony" planuje występ w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". To jednak nie koniec!

Jak informuje "Shownews", Jessica Miemiec miała zgłosić się na casting do najnowszej edycji "Pamiętników z wakacji".

Jessica z piątej edycji programu ''Rolnik szuka żony'' od razu wypełniła zgłoszenie. Jak uznała po ostatnim związku - nie ma nic do stracenia.

W rozmowie z "Shownews" Jessica z "Rolnik szuka żony" otworzyła się też na temat życia uczuciowego i opowiedziała o doświadczeniach w kontekście związków.

Dwa lata temu zaręczyłam się z Rysiem, przewodnikiem wycieczkowym, do którego mówiłam Ricardo, ale niestety różnica wieku i odległość zniszczyły ten związek. Na dodatek jego mama kazała mi oddać pierścionek zaręczynowy, więc zdjęłam go z palca, rzuciłam i trzasnęłam drzwiami. Nie chcę go więcej widzieć

- powiedziała Jessica z ''Rolnik szuka żony'' dla ''Shownews''.