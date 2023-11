W najnowszym odcinku "Rolnik szuka żony" doszło do naprawdę zaskakującego obrotu spraw! Po tym, jak brat Anny poinformował rolniczkę o ... telefonie od byłej dziewczyny jednego z jej kandydatów, Jakuba, rolniczka skonfrontowała się z mężczyzną. Jak wytłumaczył się Jakub?

Kandydat Anny z "Rolnik szuka żony" o byłej partnerce

W jednym z ostatnich odcinków "Rolnik szuka żony" doszło do nie lada zamieszania z udziałem Waldemara - wyszło na jaw, że uczestnik korespondował z kobietą spoza programu. Tym razem emocji nie brakowało także u Anny. Okazało się, że jeden z jej kandydatów, Jakub, spotkał się z byłą partnerką ... zaledwie dzień przed tym, jak wystąpił w programie! W tle znalazły się również zaręczyny.

W ostatnim odcinku w rozmowie z Anną z "Rolnik szuka żony", jej brat wyznał kobiecie, że kontaktowała się nim była partnerka Jakuba, który zabiega o jej względy w programie. Po rozmowie z Kubą na jaw wyszły jeszcze bardziej zaskakujące fakty.

Był marzec. (...) Postanowiłem jej się oświadczyć - tłumaczył Jakub Annie.

W marcu tego roku? To bardzo niedawno. - dopytywała rolniczka.

Instagram / @rolnikszukazonytvp

Co więcej, w rozmowie Anny i Jakuba okazało się, że ... mężczyzna spotkał się z byłą partnerką zaledwie dzień przed przyjazdem do rolniczki!

A kiedy ostatni raz się z nią widziałeś, przed przyjściem do programu? Zanim przyjechałeś do mnie? - dopytywała Anna.

Przed wyjazdem w poniedziałek się widzieliśmy ostatni raz - przyznał Jakub.

Czyli dzień przed tym, jak do mnie przyjechałeś, widziałeś się z nią? - nie dawała za wygraną Anna.

mat. prasowe

Mimo wszystko Jakub z "Rolnik szuka żony" zapewniał Annę, że choć jego była partnerka miała zastrzeżenia co do jego udziału w programie, nie planuje do niej wracać, rolniczka nie ukrywała zaskoczenia.

Dla mnie to jest szok, bo jednak wystąpienie w programie to nie jest coś takiego, że poszedłeś sobie z dziewczyną do kina - podsumowała Anna z ''Rolnik szuka żony''.

A Wy, co zrobilibyście na miejscu Anny? Dalibyście szansę Jakubowi, czy jednak zrezygnowalibyście z takiej relacji?

