Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spędził miniony weekend w towarzystwie swojej ukochanej żony i uczestników edycji programu. Na weekendowym wyjeździe nie zabrakło Igi Śmiechowicz, Asi Lazar, Jacka z pierwszej edycji i zakochanych, przyszłych rodziców Agnieszki i Wojtka. Przyjaciele zwiedzali Poznań i okolice stolicy Wielkopolski i mieli mnóstwo czasu, by porozmawiać. Okazuje się, że rozmowy z Agnieszką i Wojtkiem były dla Kamila bardzo inspirujące i uczestnik postanowił pójść za ich radą, o czym opowiedział na swoim Instagramie. O co chodzi?

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

"Ślub od pierwszego wejrzenia" okazał się być programem, który nie tylko łączy uczestników w pary, ale także tworzy trwałe przyjaźnie. Bohaterzy różnych edycji bardzo lubią organizować wspólne spotkania, a z każdym nowym sezonem przybywa kolejnych uczestników do "ślubnego teamu". Ostatni wyjazd do Poznania był bardzo wesoły i aktywny, co bohaterowie programu chętnie pokazywali na Instagramie. Uczestnicy podziwiali poznańską starówkę, spacerowali uliczkami miasta i jedli wspólnie posiłki. Okazuje się, że podczas wspólnie spędzonego czasu Kamil poczuł się zainspirowany przez Agnieszkę i Wojtka i dzięki nim postanowił spróbować czegoś zupełnie nowego! Wszystko zrelacjonował na swoim Instagramie:

Jak tam Wasz poniedziałek, bo mój taki trochę inny niż zawsze, właśnie wróciłem ze spotkania i mam taką godzinę wolną, którą dzięki inspiracji Wojtka i Agnieszki postanowiłem inaczej spożytkować niż zawsze. Dokładnie, to rozmawiałem z nimi na temat tlenoterapii, zawsze mnie to interesowało i chciałem zobaczyć, jaki to ma realny wpływ na nasze zdrowie, ponieważ potrzebuję z pewnych względów - mówił na Instagramie.

Agnieszka i Wojtek, którzy byli zdecydowanymi faworytami czwartej edycji, już od jakiegoś czasu prowadzą wspólny biznes dotyczący tlenoterapii właśnie. Tlenoterapia jest formą leczenia i polega na zwiększeniu stężenia tlenu we wdychanym powietrzu. Efekty są podobno widoczne niemal po pierwszej wizycie. Kamil był zresztą zachwycony wizytą w gabinecie i przyznał swoim fanom, że słowa Agnieszki i Wojtka o skuteczności tej terapii są prawdą!

To było moje 120 minut jeśli chodzi o tlenoterapię. Mi to dało mnóstwo energii, poczułem się taki dotleniony, ale naprawdę dotleniony. Po prostu wypoczęty, zrelaksowany, ale przede wszystkim taki na powerze - dzielił się swoim zachwytem Kamil.

Uczestnik zapowiedział także, że bardzo chętnie powtórzy ten zabieg. Aktualnie tlenoterapia robi się coraz bardziej popularna, jednak gdy Agnieszka i Wojtek zakładali swój wspólny biznes, zabiegi tlenem wcale nie były tak znane. Wygląda jednak, że para doskonale wyczuła rynek i osiągnęła zawodowy sukces. Teraz jednak przed Agnieszką i Wojtkiem wyzwanie w życiu prywatnym, ponieważ małżeństwo spodziewa się dziecka!

Kamil poczuł się zainspirowany przez Agnieszkę i Wojtka i skorzystał z tlenoterapii i zachwycony podzielił się swoimi przemyśleniami z fanami. Wygląda na to, że do tlenoterapii będzie także zachęcał swoją żonę, Izę.

Kamil i Iza spędzili uroczy weekend w towarzystwie przyjaciół i jednocześnie także uczestników ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wszyscy doskonale się bawili i publikowali wspólne zdjęcia. Fani nie kryli wzruszenia nad spacerującymi pod rękę Agnieszką i Wojtkiem.

Kamil i Iza jako jedyni zakończyli piątą edycję programu, pozostając w małżeństwie. Okazuje się, że podjęli bardzo dobrą decyzję, bo ich związek kwitnie i mimo iż nie ukrywają, że mają kryzysy, jak każda relacja, to ostatecznie doskonale się uzupełniają.