Kamil wrócił do "Hotelu Paradise 3" i przywrócił dawną uczestniczkę! Dziewczyny mają się czego bać

Choć dopiero co, decyzją Krzyśka, z programem pożegnała się Nathalia, jej miejsce już zastąpi inna dziewczyna. Kto tym razem namiesza w "Hotelu Paradise 3"? Jak się okazuje, Klaudia El Dursi spotkała się na plaży z dwoma, doskonale już znanymi widzom, uczestniczkami, które wcześniej nie miały tyle szczęścia i dość szybko zakończyły swoją przygodę na Zanzibarze. Co więcej, to Kamil, który właśnie został przywrócony do programu zadecyduje, która z nich ponownie wejdzie z nim do hotelu!

Nie miałyście szansy żeby zbudować z kimś relację, która pozwoli wam wytrwać w programie, dlatego was tutaj zaprosiłam, bo chciałabym wam dać, jednej z was tak naprawdę, szansę powrotu do "Hotelu Paradise 3" - wyjaśniła Klaudia El Dursi.

Kogo na plaży spotkał Kamil?

Kolejni uczestnicy wracają do "Hotelu Paradise 3"

Im bliżej finału, tym w "Hotelu Paradise 3" zaczyna dziać się coraz więcej. Czy uczestnicy wytrzymają taką ilość emocji? Niczego nieświadomi Krystian i Basia, Kornelia i Krzysiek, Bibi i Simon, Sra i Maurycy oraz Marcin nie mają jeszcze pojęcia, że na Zanzibarze pojawi się Kamil i to nie sam! Uczestnik, który wzbudził w widzach ogromne emocje wraca i może wybrać, czy przywrócić Justynę, czy Karę!

Widzę burzę loków. Wow. Karina też taka malutka, słodziutka, skromniutka - mówił na ich widok Kamil.

Jak się okazało, Kamil zdecydowanie przypadł im do gustu a dziewczyny rozpoczęły walkę o jego względy i oczywiście - miejsce w programie. Justyna i Kara musiały przygotować dla uczestnika danie, by dostać się do jego serca. "Ruda", która odeszła z "Hotelu Paradise 3" razem z Luizą, postanowiła na słodko pikantny miks owoców i warzyw, który miał pokazywać jej osobowość, a Kara, która wcześniej zawróciła w głowie Marcinowi - i nie tylko - postanowiła na spokojną, ale i orzeźwiającą przekąskę.

Trafiłem na łagodność i spokój Kariny na talerzu. Naprawdę. To jest taka duża symbolika - skomentował Kamil, choć przyznał, że mieszanka Justyny również zrobiła na nim wrażenie.

Która z dziewczyn dostanie drugą szansę? Niestety, decyzję Kamila poznamy dopiero we wtorek, choć po jego ostatnich słowach można już sporo wywnioskować. Dziewczyny powinny zacząć się martwić? Bez względu na to, czy do programu wróci Justyna, czy Kara, niektóre z uczestniczek mogą mieć spore powody do obaw o swoją przyszłość w "Hotelu Paradise 3".

Zobacz także: Nathalia i Kamil z "Hotelu Paradise" jednak są razem? Zaskakujący komentarz uczestnika 2. edycji!

Do programy wrócił Kamil! Co więcej, chłopak ma szansę przywrócić jeszcze jedną uczestniczkę. Tuż przed finałem w "Hotelu Paradise 3" naprawdę zaczęło się dziać!

Mat. prasowe

Kara czy Justyna? Choć obie dziewczyny zrobiły na nim ogromne wrażenie, tylko jedna z nich dostanie drugą szansę.