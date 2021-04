"Hotel Paradise 3": Nowa uczestniczka miała wielkie wejście i od razu rozbiła najmocniejszą parę! Kim jest Kara?

Kiedy do programu wróciła Kornelia i Krzysiek, wszystko wskazywało na to, że w "Hotelu Paradise 3" w końcu zagościł spokój. Jak się okazuje, nie potrwał on za długo, bo właśnie zburzyła go nowa uczestniczka. Po reakcjach męskiej części, wygląda na to, że teraz już żadna z dziewczyn nie może czuć się bezpiecznie. Co więcej, Kara miała naprawdę mocne wejście i już na samym wstępie rozbiła jedną z najsilniejszych par! Kim jest nowa uczestniczka trzeciej edycji "Hotelu Paradise"? Tego wieczora na rajskiej wyspie polały się prawdziwe łzy.

Nowa uczestniczka w "Hotelu Paradise 3". Czyją parę rozbiła Kara?

Dzień w "Hotelu Paradise 3" upływał pod znakiem wspólnych zabaw i spokojnych rozmów, jednak do czasu. Kiedy okazało się, że panowie muszą naszykować się na kolację, wszyscy wiedzieli, że na Zanzibarze znowu zagrzmi, jednak nikt nie spodziewał się, że aż tak! Choć kiedy Krystian zobaczył, jak w ich stronę idzie drobna dziewczyna i przez chwilę łudził się, że to Basia, okazało się, że do programu weszła zupełnie nowa uczestniczka.

- Bardzo piękna, naturalna kobieta. Mega w moim typie - skomentował Kuba. - Moja reakcja, jak widzę nową uczestniczkę: WOW. Prześliczna kobieta - dodał Krzysiek.

Kiedy nowa dziewczyna dołączyła do kolacji, z twarzy uczestników nie schodził uśmiech, a dziewczyna od razu złapała wspólny język z Marcinem i szybko okazało się, że oboje uwielbiają medytować. Kim jest nowa uczestniczka trzeciej edycji "Hotelu Paradise"?

Kara Poita ma 20, pochodzi z Białorusi, a obecnie mieszka w Gdyni. Piękna, drobna brunetka jest właścicielką salonu kosmetycznego, prowadzi własny blog i szkolenia z zarządzania Instagramem. Kocha tańczyć, uprawiać sport, jogę i malować, więc bez wątpienia odnajdzie się na rajskim Zanzibarze.

Zgłosiłam się do programu, żeby coś zmienić w swoim życiu. Zrobić coś szalonego. Siedzenie i nic nierobienie nie jest dla mnie - mówiła o sobie Kara.

Wielu może zaskoczyć fakt, że Kara wielką miłość ma dopiero przed sobą i co więcej, jest singielką dopiero od kilku miesięcy. Jak się okazuje, jej ideał mężczyzny, to pan o ciemnej karnacji, ciemnych włosach, przede wszystkim inteligenty, zadbany i charakterny. I choć takich w "Hotelu Paradise 3" nie brakuje, a wszyscy zauważali, że podczas wspólnej kolacji największą uwagę próbował zwrócić na siebie Kuba, który jest ob obecnie w parze z Luizą, kiedy Kara miała podjąć decyzję, z którym z uczestników stworzy parę, nieoczekiwanie wybrała... Marcina!

Nowa para postanowiła wrócić do hotelu idąc pod rękę, a to zdecydowanie nie spodobało się Nathalii. Co więcej, kiedy Marcin do niej podszedł, zamiast pocałunkiem w usta przywitał się z nią najpierw pocałunkiem w policzek. Niezadowolenie Nathalii zauważyła nawet Kara, a o tym, że dzisiejszą noc będzie musiała spędzić w singielni, dziewczyna dowiedziała się od pozostałych uczestników, a nie - już byłego - partnera. Kiedy Nathalia udała się do sypialni, nie była w stanie powstrzymać łez. Czy faktycznie na dobre straciła Marcina?

Do uczestników "Hotelu Paradise 3" dołączyła 20-letnia Kara. Piękna brunetka natychmiast zwróciła uwagę pozostałych.

Mat. prasowe

Co więcej, na swojego nowego partnera wybrała Marcina, który do tej pory razem z Nathalią tworzył jedną z najmocniejszych par w programie. Kara wpadła też w oko Simonowi...

Mat. prasowe

Czy Nathalia faktycznie ma się czego obawiać i Marcin na dobre zostanie w parze z nową uczestniczką?