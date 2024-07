Anna Kalczyńska z "Dzień Dobry TVN" i Mateusz Szymkowiak z "Pytania na Śniadanie" pokazali wspólne zdjęcie. Para dziennikarzy pojawiła się we wtorek wieczorem na balu organizowanym przez markę Apart z okazji jej 40-lecia. Niedawno na Instagramie doszło do potyczek słownych miądzy dziennikarzami z konkurencyjnych programów śniadaniowych - wbijali sobie szpile za źle podpisane belki w reportażach.

Dziennikarka szczególnie wyśmiewała jeden z materiałów, który podpisano: "Co zrobić, kiedy motylom w brzuchu opadają skrzydła?". Na reakcję konkurencji nie trzeba było długo czekać. Mateusz Szymkowiak odpisał koleżance, wypominając błąd ortograficzny na belce "DDTVN".

Anna Kalczyńska i Mateusz Szymkowiak pokazali wspólne zdjęcie

We wtorek odbył się elegancki bal zorganizowany przez markę Apart. Była na nim Anna Kalczyńska, ale też Mateusz Szymkowiak. Dziennikarze wcale nie udawali, że się nie znają. Zrobili sobie nawet wspólne selfie! Mateusz Szymkowiak pochwalił się nim na Instagramie i napisał:

Taka sytuacja, że "afera belkowa" ostatecznie zakończona :)

A Wy który program oglądacie chętniej? "Pytanie na Śniadanie" czy "Dzień Dobry TVN"?

Mateusz Szymkowiak pokazał zdjęcie z Anną Kalczyńską

Dziennikarka zachwyciła stylizacją na 40-leciu Apartu

