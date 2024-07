Mateusz Szymkowiak, znany dziennikarz z Pytania na śniadanie, odpowiada na złośliwy komentarz gwiazdy Dzień Dobry TVN Anny Kalczyńskiej, która jakiś czas temu śmiała się z redakcji konkurencyjnego programu za jedną z "belek", na której pojawił się temat rozmowy z danym gościem.

Annę Kalczyńską rozśmieszyła belka, która pojawiła się podczas rozmowy z Mikołajem Roznerskim: "Co robić, gdy motylom w brzuchu opadają skrzydła". Dziennikarka żartobliwie stwierdziła, że ekipa PnŚ to mistrzowie belek. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Mateusz Szymkowiak, reporter programu śniadaniowego TVP odpisał Annie. Przypomniał wpadkę realizatorów "Dzień Dobry TVN", którzy popełnili błąd ortograficzny na swojej "belce":

Zobacz także

Mała skucha @annakalczynskam ????. Bardzo przeceniła Pani Redaktor @pytanienasniadanie, bo co najwyżej jesteśmy wicemistrzami belek, mistrzostwo przecież od dawna należy do @dziendobrytvn! ????. P.S.- Ponieważ tak zelektryzował Panią temat o motylach to ja dzisiaj, nagrywając materiały w @butterflieskrakow postanowiłem dać Pani w prezencie bilet rodzinny właśnie do krakowskiego Muzeum Żywych Motyli. Jestem pewny, że dzieciom się tam bardzo spodoba! Jutro wysyłam go na Hożą, tylko proszę obiecać, że - podczas wizyty w Krakowie - pójdziecie! ????.