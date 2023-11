Zmysłowe pozy, kuszące miny. Agnieszka Kaczorowska na parkiecie czuła się jak ryba w wodzie. Szkoda, że więcej nie zobaczymy jej w "Tańcu z Gwiazdami"...

- Ja już swoje przeżyłam w tym programie. Tak naprawdę to, co wydarzyło się w tej edycji, nie ma dla mnie takiego znaczenia, jak kiedyś by miało. Zrobiłam wszystko, co w mojej mocy. Gdyby teraz ktoś mi zaproponował, widząc, ile jest pracy przy szkole, to pewnie nie, bo za dużo czasu pochłania praca nad własną firmą - powiedziała Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z portalem Plejada.pl