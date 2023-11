To były ekspresowe zaręczyny po zaledwie czterech miesiącach bycia razem! Agnieszka Kaczorowska przyjęła oświadczyny tancerza Macieja Peli.

„Zdobył i rozkochał. Postawił mój swiat do góry nogami i dał poczucie bezpieczeństwa. Każda chwila w jego towarzystwie to szczęście. A wszystkie wspólne plany to nasze osobiste skarby…”, napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie dzień po tym, jak na gali Polish Businesswomen Awards pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym od Macieja Peli.