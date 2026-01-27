Nowe nazwisko w "Tańcu z Gwiazdami"! Właśnie potwierdzono
Natalia "Natsu" Kaczmarczyk właśnie została oficjalnie ogłoszona kolejną uczestniczką nadchodzącej edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek w naszym kraju poradzi sobie na parkiecie?
Natsu wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami"! Informacja pojawiła się właśnie na oficjalnym profilu programu na Facebooku i błyskawicznie wywołała ogromne poruszenie w sieci. Fani influencerki nie kryją ogromnej ekscytacji i radości - pod postem zaroiło się od gratulacji.
Przed nami kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami"
Przed nami kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami"! Wiosenny sezon programu startuje 1 marca 2026 roku na antenie Polsatu, a widzowie już niecierpliwie czekają na pierwsze taneczne popisy znanych osobistości z polskiego show-biznesu. Program wraca z nową energią i znów zgromadzi jurorów, prowadzących oraz gwiazdy, które przez najbliższe tygodnie będą walczyć o Kryształową Kulę, pokazując swoje postępy na parkiecie. Potwierdzono już, że wśród uczestników znajdą się między innymi Mateusz Pawłowski, Małgorzata Potocka, Piotr Kędzierski, Magdalena Boczarska i Gamou Fall.
W miarę jak zbliża się dzień premiery, producenci programu sukcesywnie ogłaszają kolejne nazwiska i szczegóły udziału gwiazd w tanecznym show. Emocje rosną, a fani talent show z pewnością będą śledzić każdy krok uczestników. Właśnie ogłoszono, że do grona uczestników tanecznego show dołączy Natsu.
Natsu zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"
Na oficjalnym profilu "Tańca z Gwiazdami" potwierdzono właśnie, kto dołączy do grona uczestników wiosennej edycji show. Jak przekazano - o Kryształową Kulę zatańcz Natalia Kaczmarczyk, doskonale znana internautom pod pseudonimem "Natsu".
Influencerkę, twórczynię internetową i jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci młodego pokolenia w sieci. Energia, charakter i miliony obserwatorów! Teraz czas sprawdzić, jak odnajdzie się w tanecznym świecie. Czy parkiet pokocha ją tak samo jak internet? Jedno jest pewne - będzie się działo
Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać! Wśród komentarzy nie brakowało słów zachwytu: "No to będzie ciekawie. Zrobi show na pewno"; "Gratulacje" - czytamy.
