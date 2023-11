1 z 5

Justyna odpowiada na krytyczne komentarze internautów. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie Justyna stanie się najbardziej rozpoznawalną uczestniczką czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kandydatka Karola od samego początku show wzbudzała ogromne emocje wśród internautów. I chociaż wydawało się, że to właśnie ona jest faworytką rolnika, to szybko okazało się, że serce Karola skradła jednak Sara. Fani programu ostro krytykowali zachowanie Justyny, która nawet przed kamerami nie ukrywała swojej zazdrości. Teraz jednak to wcale nie jej zaborcze zachowanie wzbudza największe zainteresowanie internautów! Od kiedy w mediach pojawiły się informacje, że Justyna w przeszłości wzięła udział m.in. w show o miłości "Gra wstępna" i w wyborach Miss Ziemi Elbląskiej, na jej profilu na Facebooku pojawiło się sporo negatywnych komentarzy. Co zarzucają jej internauci?

Zobaczcie sami, jak Justyna z "Rolnik szuka żony" odpowiada na krytyczne wpisy internautów!

