Justyna Steczkowska wróci do "The Voice Of Poland"?! To marzenie wielu jej fanów, ale i wielbicieli programu. Diwa była jurorką w trzech edycjach show - zawsze cieszyły się one sporą oglądalnością. Jak będzie tym razem?

Justyna Steczkowska nie wróci do "The Voice Of Poland"?

W rozmowie z popheart.pl menadżer Justyny oznajmia, że nie pojawi się ona w przyszłej edycji programu, planowanej na jesień 2017 roku, ze względu na koncerty. Nie jest to jednak pewne na 100%:

Niestety w tej edycji raczej nie zobaczymy pani Justyny w roli trenera w programie „The Voice of Poland”. Do końca roku pani Justyna uczestniczy w kilku trasach koncertowych. Przygotowuje kolejne projekty muzyczne i to na pewno są w tej chwili priorytety – powiedział Łukasz Wojtanowski.

Żałujecie?

Kto w jury "The Voice of Poland"?

Dość głośno jest o udziale Dody w nadchodzącej edycji programu. O piosenkarce w samych superlatywach wypowiada się prezes TVP - Jacek Kurski. Artystka na razie nie potwierdza, ale też nie zaprzecza.

Jeśli w jury zobaczymy Dodę, z udziału w show na pewno zrezygnuje zaś Edyta Górniak, która nie chce współpracować z piosenkarką.

Zobaczcie zdjęcia Justyny Steczkowskiej z poprzednich edycji "The Voice Of Poland".

