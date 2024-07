Po zakończeniu trzeciej edycji "The Voice of Poland" było niemal pewne, że program ponownie zobaczymy w wiosennej ramówce TVP2. Była tylko jedna niewiadoma - kto zastąpi w jury Edytę Górniak, która ogłosiła oficjalnie, że nie przedłuży kontraktu na kolejny sezon. W gronie faworytów była Justyna Steczkowska, która miała już na swoim koncie przygodę z show. Przypomnijmy: The Voice chce powrotu Steczkowskiej w roli jurorki. Jest jeden problem

Po długich tygodniach negocjacji w końcu ogłoszono oficjalnie szczegóły czwartej edycji "The Voice" w dzisiejszym wydaniu "Pytania na Śniadanie". W studio zgromadził się cały dotychczasowy skład jurorski - Marek Piekarczyk, Maria Sadowska oraz Baron i Tomson. Ogłoszono też, że dołączy do nich ponownie Justyna Steczkowska. Wokalistka również pojawiła się w studiu i wyjaśniła dlaczego zdecydowała się wrócić do programu.



Producent dzwonił często i długo. A że bardzo lubię z nimi pracować i lubię swoich przyjaciół, z którymi tam występuję to zgodziłam się. Lubię ten program i myślę, że jeszcze przez jakiś czas możemy jeszcze dać coś tym młodym ludziom - wyjaśniła w "Pytaniu na Śniadanie".

Czwarta edycja "The Voice of Poland" startuje 1 marca. Powrót Steczkowskiej to dobry pomysł?

Show Justyny Steczkowskiej podczas koncertu sylwestrowego: