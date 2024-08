Julia Żugaj spełnia swoje wielkie marzenie o udziale w "Tańcu z Gwiazdami" i już we wrześniu widzowie Polsatu zobaczą jej taneczne poczynania. W poprzedniej edycji to Maffashion podbiła serca widzów, a czy tym razem zrobi to Julia Żugaj? Inflencerka z pewnością będzie miała mocne wsparcie swoich fanów. A z kim zatańczy? Zaskoczyła swoimi słowami...

Julia Żugaj poznała już swojego partnera tanecznego? „Jestem mega hipokrytką”

Julia Żugaj podczas rozmowy z reporterem Party.pl Bartoszem Sekleckim opowiedziała o emocjach związanych z udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" i nie ukrywa, że ekipa taneczna i uczestnicy już tworzą zgrany team i mocno się wspierają. Influencerka wie już z kim zatańczy? Julia Żugaj zaskoczyła odpowiedzią:

Jeszcze nie znam, jeszcze jest to dla mnie zagadka, ja się śmieje, że ja z portali plotkarskich dowiaduję się więcej niż mi tutaj w programie mówią, bo ja śledzę wszystkie. Oczywiście jestem mega hipokrytką, bo jak o mnie została wypuszczona informacja, to byłam mega zbulwersowana. (...) Mam nadzieję, że będzie fajny, ale jak wszystkich poznałam, to wszyscy są fajni. powiedziała wprost Julia Żugaj.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z Julią Żugaj na temat "Tańca z Gwiazdami". Co jeszcze zdradziła na temat innych uczestników?