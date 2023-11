Reklama

Już 2 marca na antenie Polsatu zadebiutuje wiosenna nowość "The Story Of My Life. Historia naszego życia", w którym pojawią się m.in. Dorota i Radek Liszewscy, Julia Wieniawa i Antoni Królikowski, Lenka i Janek Klimentowie, Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan oraz Dorota i Czesław Mozilowie.

Zobacz: W "Kobietach Mafii" Julia Wieniawa zagrała narkomankę! Nie uwierzycie, co robiła przed każdą sceną

W wywiadzie dla Polsat.pl, Katarzyna Montgomery, prowadząca show, zapewnia, że "The Story Of My Life. Historia naszego życia" zaserwuje widzom istny wachlarz emocji

To program tylko z pozoru o przemijaniu. Tak naprawdę jest o całym spektrum emocji, o które siebie nie podejrzewamy i o problemach, o których nie myślimy na co dzień. Kiedy o nim usłyszałam, wzruszyłam ramionami i pomyślałam „no ale po co to?”. Gdy zobaczyłam jednak fragmenty pierwowzoru, wbiło mnie w fotel. Nabrałam wtedy ogromnego apetytu na prowadzenie tego show i wiedziałam, że muszę to zrobić. W „The Story Of My Life. Historia naszego życia” przeprowadzamy niesamowite rozmowy, które są oparte na szczerości, ponieważ każde kłamstwo od razu wychodzi na jaw. Program daje możliwość rozmowy o starości i przemijaniu ze stosunkowo młodymi gośćmi. Sprawiamy, że zastanawiają się oni nie tylko nad swoją przyszłością, ale i również nad tym co jest tu i teraz. Dochodzą do ciekawych wniosków, między innymi że nie warto odkładać planów na później i spierać się z bliskimi o błahostki. Jestem pewna, że wielu widzów, którzy obejrzą „The Story Of My Life. Historia naszego życia" inaczej spojrzy na swoich partnerów i przestanie się - trywialnie mówiąc - czepiać o coś, co nie ma znaczenia.

Nas zaciekawił fragment: "Dochodzą do ciekawych wniosków, między innymi że nie warto odkładać planów na później". Czy to oznacza, że być może Julka i Antek przyśpieszą decyzję o ślubie? :)

Premiera "The Story Of My Life. Historia naszego życia" już w piątek 2 marca, o godzinie 22:15 w Polsacie.

Zobacz także: Basia Kurdej-Szatan płacze w nowym show Polsatu: "Mogę być taką babcią!" Wzruszające!

Polsat/Krystian Szczęsny i Maciej Piórko

Reklama