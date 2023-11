Kolejna prowadząca "Dzień Dobry TVN" u boku Marcina Mellera to... Jolanta Pieńkowska. Wygląda na to, że kiedy wypada weekend, w którym śniadaniówkę prowadziłaby Magda Mołek, która z powodu ciąży ma już urlop, producenci zdecydowali się nie dawać zastępstwa komuś na stałe. Dziś prowadzącą była Jolanta Pieńkowska, która w 2014 roku odeszła z DDTVN. Reakcje widzów na jej "powrót"? Karolina Krowin-Piotrowska była zachwycona jej profesjonalizmem. A inni? Zdania, jak zawsze, były podzielone.

No nareszcie. Jedna z niewielu pozostałych na placu boju dziennikarek a nie celebrytek. Brawo @dziendobrytvn - napisała na Instagramie Karolina Korowin-Piotrowska.

Zobacz: "Prowadząca koszmar...". Jak zareagowali fani na debiut Patricii Kazadi, która zastąpiła Magdę Mołek w DDTVN?

Ale w komentarzach pojawiła się niechęć do Jolanty Pieńkowskiej. Już wcześniej, kiedy od 2006 prowadziła "Dzień Dobry TVN" najpierw z Wojciechem Jagielskim i Magdą Mołek, a potem z Robertem Kantereitem, widzowie zarzucali jej brak luzu i złe traktowanie gości.

Jak było dzisiaj?

- Nie rozmawiajmy o wynaturzeniach”, Pieńkowska o homoseksualizmie. Merytorycznie może i dobra, ale w głowie żarówka do wymiany - czytamy w komentarzach u Karoliny Korwin-Piotrowskiej.

- Uwielbiam p. Jolantę, jest wspaniała. Jako dziecko jej wydanie „Wiadomości” oglądałam i nikt p. Jolanty nie przebił jak do tej pory

- O coraz młodsza Pani Jola.

- Tak! Uwielbiam Pieńkowską, pełen profesjonalizm.

- Ona nie słucha co ktoś do niej mówi i przerywa w pół zdania", "O nie! Przez tą Panią odpuszczę niedzielne DDTVN. Po co te kombinacje. Ula Chincz zastąpi świetnie Magdę Molek.

- No mam nadzieję, że tylko tymczasowo. Nie znosiłam jej w DDTVN" - pisali internauci u Korwin-Piotrowskiej.