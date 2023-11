Reklama

W weekend jako prowadzącą "Dzień dobry TVN" zobaczyliśmy Patricię Kazadi - która, okazuje się, zastąpiła Magdę Mołek. Razem w parze z Marcinem Mellerem poprowadziła sobotnie i niedzielne wydanie programu. Był to debiut wokalistki w tej roli, ponieważ do tej pory prowadziła tylko "X-Factor" oraz "You can dance". Jak sobie poradziła?

Opinie są skrajne, ale przeważają takie, w których internauci piszą, że nikt nie jest na tyle dobry, by zastąpić Magdę Mołek.

Kazadi nowa prowadzącą DDTVN za Mołek?

- Ale jak widać Magdzie Mołek trudno dorównać... - czytamy na instagramie - Prowadząca koszmar, masakra, sorki - czytamy na Instagramie. - Do Eska TV czy reklamy lakierów do paznokci super, ale do DDTVN totalnie nie - czytamy na FB DDTVN. - Kazadi? A ona co tam robi?

???? Jest tyle fajnych, doświadczonych ludzi w branży, a wy dajecie kogoś kto ma parcie na szkło i mu to nie wychodzi... Jest sztuczna i zapatrzona w siebie... Siedzi jakby to ona była gościem a nie prowadzącą. Może dziewczyna się rozkręci, póki co jestem na nie... - to komentarz z FB DDTVN.

- Zabierzcie ją! Aż uszy bolą od jej wypowiedzi a oczy od jej manier i poprawiania fryzur. Przekrzykuje drugiego prowadzącego, jest dziecinna, dziennikarka kręci się na fotelu obrotowym jak dzieciak. Co to za zdrobnienia imion np "Weroniczka"? Dramat! Tylko nie ona! Niech wraca do reklam ale tylko wyświetlanych na nieistniejących kanałach tv - można przeczytać na FB DDTVN.

- Boże. Nigdy więcej Kazadi

???? Tego się nie dało oglądać. Nawet nie była przygotowana do wywiadu z Adrianem zwycięzcą Mam Talent gdzie nie wiedziała, że Adrian już opuścił dom dziecka... Porażka! - czytamy na profilu Facebookowym DDTVN

- Z całym szacunkiem do Pani Patrycji, ale ona nie jest stworzona do śniadaniówki. Już bardziej bym widziała Panią Ulę Chincz lub Dorotę Gardias. Pani Patrycja jest świetna do wieczornych programów rozrywkowych... - czytamy na Instagramie Marcina Mellera.

Są też oczywiście głosy, że trzeba dać Kazadi szansę i na pewno się rozkręci. A niektórym podoba się bardziej niż Magdą Mołek.

Było cudnie i profesjonalnie ???? pozdrawiam serdecznie ????

Zaczne ogladac ten program jest świeżość plynnosc i dynamika :-)

Nareszcie ktoś (czyt. Patricia Kazadi) sprawil, że chętnie oglądałem ten program...gratulacje!

Czy zobaczymy ją na stałe?

Do tej pory u boku Marcina Mellera widzieliśmy już m.in. Piotra Kraśko. Mówiło się, że nową prowadzącą będzie Agnieszka Woźniak-Starak i Ula Chincz. A może, co wydanie, będzie ktoś inny i nikt na stałe nie zastąpi Magdy, aż wróci z urlopu macierzyńskiego?

Co o tym sądzicie?

Sama Patricia Kazadi była chyba raczej zadowolona ze swojego debiutu w DDTVN

