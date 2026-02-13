Joanna, uczestniczka programu „Rolnik szuka żony”, po zakończeniu swojej telewizyjnej przygody nadal jest aktywna w mediach społecznościowych. Szybko stała się też jedną z najsympatyczniejszych uczestniczek show. Joasia i Kamil niedawno pojawili się wspólnie na targach branżowych, a teraz żona rolnika zaskoczyła nowym zdjęciem. Czyżby przygotowywała się do kolejnej sesji? Właśnie przeszła prawdziwą metamorfozę! Tylko spójrzcie!

Joanna z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła nową fryzurą

Joanna wzięła udział w 8. edycji „Rolnik szuka żony” i napisała list do Kamila. Szybko okazało się, że para doskonale się dogaduje, a w finałowym odcinku widzowie mogli zobaczyć ich zaręczyny. Od tego momentu są razem i wspólnie budują przyszłość dla siebie i swojej córeczki Antoniny, która jest prawdziwym oczkiem w głowie rodziców. Joanna i Kamil powiedzieli sobie "Tak", a na ich weselu pojawiło się całkiem spore grono uczestników "Rolnika".

Od jakiegoś czasu para realizuje się zawodowo, a Joanna nadal aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoją codzienność. W ostatnich latach przeszła sporą metamorfozę - pożegnała długie, ciemne włosy i zdecydowała się na blond. Regularnie odwiedza też kosmetyczkę i nie ukrywa, że uwielbia zadbane, kolorowe paznokcie.

Tym razem zaskoczyła nową fryzurą i postawiła na jeszcze jaśniejszy odcień. Trzeba przyznać, że Joanna doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę swoich obserwatorów.

Wyszło pięknie. Jak zawsze - pisze zachwycona Joanna.

Tylko spójrzcie na tą metamorfozę! Wyszło perfekcyjnie!

Instagram @joasia.osypowicz

Joanna z "Rolnik szuka żony" ujawniła prawdę o 12. edycji

Ostatnio Joanna, Kamil i ich córeczka wybrali się na targi branżowe. Podczas pobytu w Lublinie spotkali tam Arka i Julię, uczestników 12. edycji. Joanna zdradziła, że to ona dokładnie rok temu namówiła rolnika, aby wziął udział w programie "Rolnik szuka żony". Wygląda na to, że miała sporą zasługę w tym, że Arkadiuszowi udało się znaleźć swoją drugą połówkę.

Arek to mój programowy synek.Rok temu, właśnie na targach w Lublinie, udało mi się namówić Arka do zgłoszenia się do programu @rolnikszukazonytvpJak widać, było warto! - napisała Joasia.

