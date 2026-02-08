Ania Cieślińska i Marcin Kobierecki, uczestnicy 11. edycji programu „Rolnik szuka żony”, przez ostatnie tygodnie niemal całkowicie zniknęli z mediów społecznościowych. Ich cisza w sieci wywołała falę spekulacji i niepokoju wśród fanów. W sieci pojawiły się plotki o możliwym kryzysie, a nawet rozstaniu tej jedynej pary z ostatniego sezonu popularnego programu. Teraz jednak pochwalili się serią zdjęć z przepięknego miejsca.

Co słychać u Ani i Marcina z "Rolnik szuka żony"?

Po tygodniach milczenia głos zabrała produkcja programu „Rolnik szuka żony”. Na oficjalnym profilu programu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że Ania i Marcin uczestniczyli wspólnie w Targach Sadownictwa i Warzywnictwa TSW w Kielcach. Ta wiadomość rozwiała wszelkie wątpliwości dotyczące stanu ich relacji. Kolejnym potwierdzeniem dobrych relacji pomiędzy Anią i Marcinem była ich wspólna podróż do Poznania. Para opublikowała galerię zdjęć z weekendowego wyjazdu, który był nie tylko okazją do wspólnego wypoczynku, ale też świętowaniem imienin Marcina. Widzowie "Rolnika" wciąż kibicują ich związkowi i piszą w komentarzach: „Bardzo fajnie się na Was patrzy”, „Piękna z Was para. Od początku Wam kibicuję”.

Ania i Marcin z "Rolnika" zaskoczyli zdjęciami

Tym razem Anna Cieślińska i Marcin Kobierecki z "Rolnik szuka żony" podzielili się z fanami kolejną porcją zdjęć. Relacjonowali to, jak wyglądały ich ostatnie wakacje na Wyspach Zielonego Przylądka. Nie brakowało romantycznych kadrów znad wody, ze spacerów czy randek. Tak Ania podsumowała cały wyjazd:

Wyspy Zielonego Przylądka 2025. Cudowne wakacje, wspaniale spędzony wspólnie czas, fantastyczni ludzie, których mieliśmy okazję poznać

Wspólne zdjęcia uczestników "Rolnik szuka żony" ponownie spotkały się z entuzjazmem widzów:

Miło Was widzieć szczęśliwymi

Piękne wspomnienia

Warto przypomnieć, że już w tym roku TVP wyemituje 13. edycję "Rolnik szuka żony", do której aktualnie trwają zgłoszenia. Odcinek zerowy zgodnie z tradycją powinien zostać wyemitowany już w święta wielkanocne, gdzie widzowie będą mogli zapoznać się z wizytówkami rolników. Kto wie, może kogoś czeka podobna wielka miłość, jak ta, która przydarzyła się Ani i Marcinowi.

