Małgorzata Borysewicz zdobyła popularność jako uczestniczka czwartej edycji programu „Rolnik szuka żony”. Była drugą kobietą w historii programu, która zdecydowała się na udział. Od tego czasu jej życie prywatne i zawodowe zyskało zainteresowanie fanów oraz mediów. Obecnie Małgorzata mieszka na Podlasiu, gdzie prowadzi gospodarstwo mleczarskie wraz ze swoim mężem Pawłem.

Borysewicz poznała męża w "Rolnik szuka żony"

W programie TVP pt. "Rolnik szuka żony" Małgorzata poznała Pawła. Mężczyzna zrezygnował z pracy w Szwecji i wrócił do Polski, aby zamieszkać z ukochaną na Podlasiu. Ich związek szybko się rozwijał - para wzięła ślub we wrześniu 2018 roku. W 2024 roku obchodzili szóstą rocznicę małżeństwa. Małgorzata i Paweł wychowują troje dzieci: Rysia, Blankę oraz Filipa.

Tak wygląda dom Małgorzaty Borysewicz

Dom Małgorzaty Borysewicz na Podlasiu zachwyca minimalistycznym stylem i nowoczesnością. W swoich mediach społecznościowych rolniczka chętnie dzieli się zdjęciami wnętrz, które nie przypominają stereotypowego gospodarstwa rolnego.

W całym domu dominuje stonowana kolorystyka. Jasne ściany i podłogi tworzą spokojną bazę, do której dobrano ciemne meble i wyraziste dodatki. W wystroju pojawiają się także drewniane akcenty, które nadają wnętrzom ciepła i przytulności.

Kuchnie Małgorzaty Borysewicz

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" posiada w swoim domu aż dwie kuchnie. Główna kuchnia Małgorzaty Borysewicz to przestronne i funkcjonalne miejsce. Znajdują się tam białe i ciemno drewniany fronty szafek oraz nowoczesny sprzęt AGD, który wpasowuje się w kolorystykę powierzchni. Na środku znajduje się także duża wyspa. Styl kuchni jest nowoczesny, ale jednocześnie przytulny.

Druga kuchnia umieszczona jest na poddaszu. Pomieszczenie zachowane jest w jasnej kolorystyce.

Salon w domu Małgorzaty Borysewicz

Salon zachwyca minimalizmem. Całość utrzymana jest w kolorach szarości, beżu i bieli. Pokój dzienny jest bardzo przestrzenny, co da się zauważyć na publikowanych przez rolniczkę zdjęciach.

Łazienka również utrzymana jest w jasnej kolorystyce. Królują biele i beże.

Pokoje dla dzieci w domu Borysewicz z "Rolnika"

Jakiś czas temu Małgorzata Borysewicz pokazała zdjęcia z pokoi dziecięcych. W pokoju córki ściany pomalowane były na różowo, a we wnętrzu nie brakowało kolorowych zabawek. Z kolei pokój starszego synka, zachowany był w kolorach bieli, szarości i drewna.

Nowoczesne gospodarstwo mleczarskie i nowa obora

Małgorzata i Paweł Borysewiczowie wspólnie prowadzą gospodarstwo mleczarskie. W ich posiadłości znajduje się nowoczesna obora, która pozwala na komfortowe warunki pracy i lepszą opiekę nad zwierzętami. Małgorzata często dzieli się zdjęciami z życia rolniczego, pokazując codzienność pracy na roli.

Przy domu znajduje się także drewniana altana, gdzie może spędzać czas z całą rodziną.

Kuchnia w domu Małgorzaty Borysewicz w "Rolnik szuka żony", fot. Instagram @rolnikwszpilkach

