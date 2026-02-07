Tak mieszka Małgorzata Borysewicz z "Rolnika". Rolniczka z Podlasia pokazała dom
Małgorzata Borysewicz z „Rolnik szuka żony” odkrywa kulisy życia na Podlasiu. Jej dom zachwyca minimalizmem, a nowoczesne wnętrza nie przypominają typowego gospodarstwa. Zobacz, jak mieszka jedna z najbardziej znanych rolniczek w Polsce.
Małgorzata Borysewicz zdobyła popularność jako uczestniczka czwartej edycji programu „Rolnik szuka żony”. Była drugą kobietą w historii programu, która zdecydowała się na udział. Od tego czasu jej życie prywatne i zawodowe zyskało zainteresowanie fanów oraz mediów. Obecnie Małgorzata mieszka na Podlasiu, gdzie prowadzi gospodarstwo mleczarskie wraz ze swoim mężem Pawłem.
Borysewicz poznała męża w "Rolnik szuka żony"
W programie TVP pt. "Rolnik szuka żony" Małgorzata poznała Pawła. Mężczyzna zrezygnował z pracy w Szwecji i wrócił do Polski, aby zamieszkać z ukochaną na Podlasiu. Ich związek szybko się rozwijał - para wzięła ślub we wrześniu 2018 roku. W 2024 roku obchodzili szóstą rocznicę małżeństwa. Małgorzata i Paweł wychowują troje dzieci: Rysia, Blankę oraz Filipa.
Tak wygląda dom Małgorzaty Borysewicz
Dom Małgorzaty Borysewicz na Podlasiu zachwyca minimalistycznym stylem i nowoczesnością. W swoich mediach społecznościowych rolniczka chętnie dzieli się zdjęciami wnętrz, które nie przypominają stereotypowego gospodarstwa rolnego.
W całym domu dominuje stonowana kolorystyka. Jasne ściany i podłogi tworzą spokojną bazę, do której dobrano ciemne meble i wyraziste dodatki. W wystroju pojawiają się także drewniane akcenty, które nadają wnętrzom ciepła i przytulności.
Kuchnie Małgorzaty Borysewicz
Uczestniczka "Rolnik szuka żony" posiada w swoim domu aż dwie kuchnie. Główna kuchnia Małgorzaty Borysewicz to przestronne i funkcjonalne miejsce. Znajdują się tam białe i ciemno drewniany fronty szafek oraz nowoczesny sprzęt AGD, który wpasowuje się w kolorystykę powierzchni. Na środku znajduje się także duża wyspa. Styl kuchni jest nowoczesny, ale jednocześnie przytulny.
Druga kuchnia umieszczona jest na poddaszu. Pomieszczenie zachowane jest w jasnej kolorystyce.
Salon w domu Małgorzaty Borysewicz
Salon zachwyca minimalizmem. Całość utrzymana jest w kolorach szarości, beżu i bieli. Pokój dzienny jest bardzo przestrzenny, co da się zauważyć na publikowanych przez rolniczkę zdjęciach.
Łazienka również utrzymana jest w jasnej kolorystyce. Królują biele i beże.
Pokoje dla dzieci w domu Borysewicz z "Rolnika"
Jakiś czas temu Małgorzata Borysewicz pokazała zdjęcia z pokoi dziecięcych. W pokoju córki ściany pomalowane były na różowo, a we wnętrzu nie brakowało kolorowych zabawek. Z kolei pokój starszego synka, zachowany był w kolorach bieli, szarości i drewna.
Nowoczesne gospodarstwo mleczarskie i nowa obora
Małgorzata i Paweł Borysewiczowie wspólnie prowadzą gospodarstwo mleczarskie. W ich posiadłości znajduje się nowoczesna obora, która pozwala na komfortowe warunki pracy i lepszą opiekę nad zwierzętami. Małgorzata często dzieli się zdjęciami z życia rolniczego, pokazując codzienność pracy na roli.
Przy domu znajduje się także drewniana altana, gdzie może spędzać czas z całą rodziną.
