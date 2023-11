Joanna Krupa to kolejna gwiazda po Dawidzie Kwiatkowskim i Andrzeju Piasecznym, którą zobaczymy wraz z jej mamą w nowym show TVN pt. "Starsza pani musi fiknąć". Okazuje się, że modelka odziedziczyła swój temperament po matce. Obie panie dały czadu w programie. Trudno uwierzyć, że ekipa zdołała zapanować nad tymi dwoma szalonymi kobietami!

Prywatnie Joanna i jej mama są najlepszymi przyjaciółkami. Jolanta Krupa wyjechała z córkami do USA, gdy Asia miała zaledwie 5 lat. To właśnie tam dorastała i zdobywała swoje pierwsze sukcesy w modelingu. Można powiedzieć, że Joanna poniekąd zawdzięcza swojej mamie to, że stała się gwiazdą. To właśnie Jolanta Krupa zapisała córkę do szkoły modelek! Teraz mama Asi jest z niej bardzo dumna, co zobaczycie w nowym odcinku "Starsza pani musi fiknąć" już w środę 18 września o godzinie 21.30.

Kim jest ojciec Joanny Krupy?

Tata Joanny Krupy ma na imię Zbigniew. Rozwiódł się z mamą modelki, gdy była już dorosła.

Nie byliśmy tymi osobami, które mogą razem spędzić życie. Nie ten czas, nie to miejsce, nie ci ludzie. […] Byliśmy ze sobą bardzo długo. Kiedy dziewczyny były już bardzo dorosłe, w 2007 roku podjęliśmy decyzję, że nie musimy już być razem dla dzieci. Jesteśmy w przyjaźni, nie ma żadnych problemów i możemy na siebie liczyć - powiedziała mama Asi w vivie.pl.

Zbigniew Krupa jest inżynierem i bardzo dużo podróżował po świecie. Mieszka w Chicago.

„Tata mieszka w Chicago, nie widujemy się często, ale rozmawiamy ze sobą raz w tygodniu, lub raz na dwa. Zawsze byłam z mamą bliżej, bo to ona była dla mnie mamą i tatą, gdy byłam mała. Kocham tatę, ma ogromne serce i jest dobrym człowiekiem, ale ma inną osobowość, niż moja mama, która jest też moją przyjaciółką” - powiedziała jakiś czas temu Joanna Krupa w rozmowie z viva.pl.

Do kogo bardziej podobna jest Joanna?

Już w środę zobaczymy modelkę i jej mamie w programie "Starsza pani musi fiknąć". Będzie się działo!

