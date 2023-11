2 z 5

Joanna Krupa pojawiła się w studiu "Dzień dobry TVN", by promować akcję "CHWDP (Chcę Wam Dać Psa)". To już kolejna inicjatywa modelki, która ma na celu zachęcanie adopcji zwierząt ze schronisk. Za każdym razem gwiazda stara się, by jej inicjatywy dawały do myślenia i nie pozostały niezauważone przez media. Tym razem Joanna Krupa nagrała hip-hopowy teledysk, w którym występuje w koszulce z napisem "CHWDP". Niestety akcja Joanny Krupy nie wszystkim przypadła do gustu i pojawiły się liczne słowa krytyki. Nieprzychylnie do Krupy w studiu "Dzień Dobry TVN" była nastawiona na przykład Agnieszka Woźniak-Starak.

- Tak jest zawsze, że w życiu można być aniołem i robić wszystko wspaniale od a do z, a ludzie zawsze znajdą coś, za co będą cię krytykować. Dlatego ja jestem bardzo pozytywnie do tego nastawiona. Wiadomo, był mały ryzyk, ale taką miłość co do tego dostaje, patrzę, te komentarze na Instagramie, jakie ludzie mi wysyłają w prywatnych wiadomościach, że to jest szok, jak pozytywnie to było wzięte - powiedziała modelka w rozmowie z Viva.pl.

Jak widać, Joanna Krupa nic sobie nie robi z internetowego hejtu. Brawo!

Polecamy: Dowiedz się, ile powinien jeść pies, czego nie wolno mu podawać i czy może pić mleko