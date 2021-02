Joanna Jędrzejczyk niedawno rozpoczęła współpracę z TVP i już niebawem pojawi się w fotelu jurorskim w programie "Dance dance dance". Gwiazda sportu spotkała się z wieloma krytycznymi komentarzami dotyczącymi współpracy z Telewizją Polską, którą w ubiegłym tygodniu po 12 latach pracy opuściła Marzena Rogalska. Teraz Joanna Jędrzejczyk zdecydowała się wydać oświadczenie, w którym pisze wprost, że szanuje każdego człowieka i jako sportowiec walczyła dla wszystkich Polaków, podobnie jest z jej aktywnością w przestrzeni medialnej!

Joanna Jędrzejczyk zaskoczyła swoją obecnością w nowej edycji programu "Dance dance dance". Z programem zaledwie kilka dni rozstali się Anna Mucha oraz Robert Kupisz, a na ich miejscach zasiądą Agustin Egurrola oraz Joanna Jędrzejczyk. Przejście tancerza ostro komentowała Kinga Rusin i Michał Piróg, a słowa mocnej krytyki spadły też na sportsmenkę.

Teraz Joanna Jędrzejczyk wydała oświadczenie w tej sprawie i napisała wprost, że nie ma zamiaru dzielić, ale marzy o tym, aby zamiast słów krytyki pojawił się dialog:

W nawiązaniu do ostatniej sytuacji i całego zamieszania wokół mojej osoby, chciałam Wam powiedzieć, że jako człowiek i sportowiec zawsze walczyłam dla wszystkich Polaków, bez względu na Wasze wyznanie, poglądy polityczne, kolor skóry, tożsamość seksualną. Jak wyjdę na kolejną walkę, to też będę walczyła dla wszystkich - dla tych, którzy mnie w komentarzach obrażają, jak również dla tych, którzy wysyłają serduszka. Tak samo jest w kwestii obecności mojej osoby w przestrzeni publicznej - napisała w swoim oświadczeniu Joanna Jędrzejczyk.

Joanna Jędrzejczyk dodała też, że szanuje wszystkich ludzi i ma nadzieję, że w końcu uda się osiągnąć jakiś kompromis oparty na dialogu, a nie podziałach:

Szanuję każdego człowieka. Dla mnie Polska jest jedna. Mam nadzieję, że kiedyś dojrzejemy do tego, żeby szukać kompromisu i wchodzić w dialog ze sobą, zamiast wzajemnie się zwalczać i dzielić, bo na koniec dnia patrzymy na to samo niebo i oddychamy tym samym powietrzem. Kocham Was – dodała na koniec.