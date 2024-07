Czy roast Kuby Wojewódzkiego przekroczył granice dobrego smaku i uraził widzów, którzy we wtorkowy wieczór usiedli przed telewizorami? Na roast Wojewódzkiego wpłynęła skarga do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo ktoś poczuł się urażony. Teraz Krajowa Rada wystąpi do nadawcy o udostępnienie materiału z programu, by go przeanalizować. Co grozi stacji TVN? Tego jeszcze nie wiadomo. TVN chciał tego właśnie uniknąć i najpierw zastanawiano się, czy w ogóle wyemitować program, potem przesunięto go z 21.30 na 22.30 (we wtorek 16 lutego). Jednak w programie padło wiele przekleństw i mocnych żartów - żartowano m.in. ze śmierci Bogusława Kaczyńskiego czy choroby Michała Figurskiego.

W roaście „Wszyscy na jednego, czyli Roast Kuby Wojewódzkiego” wystąpili: Antoni Syrek-Dąbrowski, Cezary Jurkiewicz, Michał Kempa, Sebastian Rejent, Abelard Giza, Anna Dereszowska, Dawid Podsiadło i Piotr Kędzierski. Jeden z podpunktów ustawy o radiofonii i telewizji mówi, że „audycje lub inne przekazy, zawierające sceny lub treści mogące mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich, inne niż te, o których mowa w ust. 4, mogą być rozpowszechniane wyłącznie w godzinach od 23 do 6”. Czy roast Kuby Wojewódzkiego złamał tę zasadę? Dowiemy się, jak KRRiT zbada ten temat.

Roast Kuby Wojewódzkiego miał świetną oglądalność 1,7 mln widzów.

Już wiadomo, że będzie kolejny roast znanej osoby ze stacji TVN, nie wiadomo tylko jeszcze kogo. Może zgodzi się Dawid Podsiadło?