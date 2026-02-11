7 lutego 2026 roku w Telewizji Polskiej odbył się półfinał 7. edycji programu „The Voice Senior”. Wieczór ten przyniósł ogromne emocje - zarówno dla uczestników, jak i dla widzów, którzy na bieżąco dzielili się swoimi opiniami w sieci. Wśród ośmiorga finalistów, których wybrali trenerzy: Majka Jeżowska, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny oraz Robert Janowski, znalazła się Violetta Kapcewicz z drużyny Andrzeja Piasecznego. To właśnie jej nazwisko najczęściej pojawia się w typowaniach na przyszłą zwyciężczynię tej edycji.

Półfinałowy występ Violetty Kapcewicz wywołał falę komentarzy - fani nie mają wątpliwości

W półfinale Violetta Kapcewicz wykonała utwór "Parole, parole" i dosłownie zachwyciła zarówno jurorów, jak i publiczność. Andrzej Piaseczny nie miał wątpliwości i postawił właśnie na nią podczas wyboru finalistów. W sieci natychmiast pojawiły się setki komentarzy, a internauci byli zgodni, że to Violetta Kapcewicz powinna wygrać "The Voice Senior". Słowa te potwierdzają, że zachwyciła nie tylko jurorów, ale i fanów muzycznego talent show dla seniorów.

Doświadczenie sceniczne i droga Violetty Kapcewicz do finału - klucz do sukcesu?

Nie wszyscy wiedzą, że Violetta Kapcewicz ma bardzo bogate doświadczenie muzyczne. Kształciła się w Domu Kultury, brała udział w licznych konkursach piosenki, zdobywając wyróżnienia i nagrody. Występowała na Festiwalu Piosenki Radzieckiej oraz koncertowała z Orkiestrą Rozrywkową Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Przez wiele lat była związana z greckim zespołem Orfeusz, występując w różnych miejscach w Polsce.

Przez 20 lat śpiewała również w Niemczech, a w 2008 roku powróciła do Polski, gdzie regularnie koncertuje w hotelu w Świeradowie-Zdroju. Tak bogate doświadczenie muzyczne sprawiło, że część fanów hitu TVP nie ukrywa swojego oburzenia. Widzowie "The Voice Senior" się wściekli, że Violetta Kapcewicz jako profesjonalistka konkuruje z amatorami.

Violetta Kapcewicz reaguje na gorzkie komentarze

Tuż przed wielkim finałem "The Voice Senior" fani programu są podzieleni. Jedni mocno kibicują Kapcewicz, inni twierdzą, że jako osoba z takim doświadczeniem na scenie, nie powinna rywalizować z uczestnikami, którzy rzeczywiście do tej pory nie rozwijali swojej kariery muzycznej. Teraz Violetta Kapcewicz w najnowszym wywiadzie przerwała milczenie i postawiła sprawę jasno:

(...) nie czuję się profesjonalistką, nie kończyłam szkół muzycznych, nie znam nawet nut. Mam kontakt z muzyką jak wszyscy, którzy są w programie. Wszyscy jesteśmy z nią związani, bo chyba trudno tu trafić nie mając szkolonego głosu czy doświadczenia powiedziała w rozmowie z Wyborczą.

Będziecie oglądać finał "The Voice Senior"? Myślicie, że Kapcewicz wygra show?

