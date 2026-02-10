Wielkimi krokami zbliża się finał „The Voice Senior”. Dawno żadna edycja nie budziła takich emocji w dyskusjach. Okazuje się, że wysoki poziom uczestników może być zarówno zaletą, jak i problemem. Część widzów zarzuciło produkcji, że w programie TVP występują osoby, których nie można już uznać za amatorów, co jest niesprawiedliwe wobec innych. Tymczasem odłóżmy ten spór na bok, bo do sieci wpadło wideo, które pokazało, co czeka nas w sobotę, 14 lutego.

Ewa Bem wystąpi jako gwiazda finału „The Voice Senior”. To nie wszystko

Za sprawą nagrania udostępnionego przez produkcję tuż przed finałem 7. edycji „The Voice Senior” dowiedzieliśmy się, że w sobotnim odcinku czeka nas niespodzianka. W studiu nie zbaraknie wyjątkowych gości. Widzowie będą mogli zobaczyć Ewę Bem. Na scenie pojawi się również zwycięzca 6. edycji Wojciech Bardowski.

Warto przypomnieć, że Bardowski po sukcesie w „The Voice Senior” zdążył już zadebiutować. Mężczyzna wypuścił singiel „Bursztynowa miłość”, nawiązujący do klasyków prezentowanych przez takich tuzów jak Krzysztof Krawczyk czy Wojciech Gąsowski. Bardowski podbił serca widzów i jury programu wykonaniem „Le Temps des Cathedrales” z musicalu „Notre Dame de Paris”. Doczekał się owacji na stojąco.

Z niecierpliwością wypatrujemy najbliższej soboty, bo wtedy odbędzie się wielki finał 7. edycji „The Voice Senior”. Za kogo trzymacie kciuki? Startujemy o 20:00 w TVP2 czytamy pod nagraniem na Instagramie.

Finał 7. edycji „The Voice Senior” już w sobotę. Fani są podzieleni

W sobotnim finale 7. edycji „The Voice Senior” powalczy m.in. Violetta Kapcewicz. Uczestniczka należąca do zespołu Andrzeja Piasecznego ma duże szanse wygrać program TVP. Jednak jej udział w show budzi także spore kontrowersje.

Po występach Kapcewicz w „The Voice Senior” w mediach wybuchła burza, choć poziom był bardzo wysoki. Internauci zaczęli dyskutować nad tym, czy osoby z doświadczeniem scenicznym powinny brać udział w programie, który teoretycznie jest przeznaczony dla amatorów.

Jednak nic nie jest przesądzone. O tym, kto wygra 7. edycję „The Voice Senior”, dowiemy się już w sobotę, 14 luego.

