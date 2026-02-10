"The Voice Senior" to obecnie jeden z najpopularniejszych muzycznych programów w ramówce TVP. Uczestnicy rywalizujący o miano najlepszego głosu w Polsce z odcinka na odcinek budzą w telewidzach coraz większe poruszenie. Kumulacja emocji nastąpiła tuż przed finałem, co zobaczyć można po komentarzach internautów.

Fala komentarzy tuż przed finałem "The Voice Senior"

Najnowsza edycja "The Voice Senior" budzi niemałe emocje wśród fanów programu. Już od przesłuchań w ciemno internauci licznie komentowali odświeżony skład jurorski, w którym zadebiutowała Majka Jeżowska. Wieloletnia wokalistka i niekwestionowana gwiazda polskiej sceny muzycznej nieraz musiała zmierzyć się z krytyką wymierzoną wprost w jej działania w programie. Teraz fani formatu poszli o krok dalej, komentując o wiele więcej.

We wpisie produkcji promującym sobotni finał pojawiły się obszerne komentarza oceniające słuszność uczestnictwa w muzycznej rywalizacji profesjonalnych wokalistów, którzy zdobywali doświadczenie sceniczne nawet poza Polską.

Wszystko ładnie i pięknie, ale dlaczego do konkursu dopuszczani są amatorzy i zawodowcy tacy jak między innymi Pani Violetta Kapcewicz. Śpiewa ( ładnie ) zawodowo w Niemczech od 20 lat, a dlaczego nie w Polsce. Wszyscy się zachwycają jej śpiewem na którym zęby zjadła - OK, więc mam pytanie do kierownictwa programu The Voice Senior - jakie szanse mają uczestnicy amatorzy którzy też śpiewają bardzo ładnie - MARNE. W ogóle zawodowcy nie powinni być dopuszczani razem z amatorami, a raczej do programu Mam Talent. napisała fanka programu

Fani "The Voice Senior" grzmią: "pokazujecie wady wokalistów"

Jak się okazało, oglądający "The Voice Senior" mają szereg sugestii również względem obecnej formy show. Pod wpisem na Facebooku programu wyjątkowo dużą popularnością cieszą się wpisy będące bezpośrednimi apelami do produkcji.

Proszę nie pokazywać fragmentów z prób przed występami, zabieracie przez to element zaskoczenia, pokazujecie wady wokalistów lub momenty, w których mają coś zrobić. Same występy są za krótkie, jedna zwrotka i refren to za mało. Likwidacja rozmów o niczym, mogłaby być zastąpiona dłuższym śpiewaniem, bo to jest istotą tego programu. napisała jedna z Internautek

I tym razem nie zabrakło również podważenia decyzji jury, które w dużej mierze zadecydowało o tym, kogo zobaczymy w finale "The Voice Senior".

Pań Krzysztof??? Tyle negatywnych opinii i przeszedł do finału??? Pan Mirosław wszystko na tak, ta dynamika, interpretacja, on zaśpiewałby wszystko, inni nie, a nie przeszedł dalej???? Jury w ogóle traktowalo Mirosława ogólnikowo, nikt nie komentował jego śpiewu pod względem technicznym, muzycznym??? Pani Ela Super i na nie, a Pan Krzysztof na tak? Też była lepsza od niego. Nie rozumiem...??? czytamy w komentarzach

A Wy, co sądzicie o zarzutach fanów "The Voice Senior"?

