Eliza z "Hotelu Paradise" po operacji plastycznej, którą przeszła tuż przed świętami, powoli wraca do pełni sił, ale na jej głowie nadal można zobaczyć specjalną opaskę. Okazuje się to nie koniec zmian i Eliza znów zaskakuje. Tym razem chodzi o przeprowadzkę!? Para w tym roku zmieniła swoje życie niemal o 180 stopni! Eliza z "Hotelu Paradise" pokazała, jak wygląda przeprowadzka! Eliza i Jay z "Hotelu Paadise" w ostatnich miesiącach robią prawdziwą rewolucję w swoim życiu. Jakiś czas temu para kupiła mieszkanie, Eliza zapowiedziała powrót na studia , a potem zdecydowała się na operację plastyczną i pożegnała swój największy kompleks. Partnerka Jay'a teraz zaskoczyła nowym zdjęciem, na którym pokazała swój aktualny nastrój i pisze wprost, że pakują wszystko i przewożą do Warszawy, łącznie z meblami i całą garderobą. Od wczoraj pakujemy resztę rzeczy czyli praktycznie wszystko do Wawy. Meble, całą garderobę itd. - pisze wprost Eliza z Hotelu Paradise. Zobacz także: "Hotel Paradise 5". Eliza wyznaje: "Będę miała syna". Takiej reakcji Jay'a się nie spodziewała Para w ostatnim czasie nieustannie zaskakuje i powoli stają się najbardziej rozpoznawalnymi uczestnikami w historii "Hotelu Paradise", którzy w programie znaleźli miłość. Emocje wokół ich relacji jeszcze bardziej podgrzał ostatni film, jaki para opublikowała w serwisie YouTube, gdzie dyskutują na temat nazwiska Elizy z "Hotelu Paradise", jakie będzie nosiła po ślubie i jakie najprawdopodobniej otrzymałby ich syn. Eliza i Jay z "Hotelu Paradise" mogą być pierwszą parą w historii programu, która stanie przed ołtarzem? Jak wiadomo Klaudia El Dursi już od dawna czeka na zaproszenie na "hotelowy" ślub!