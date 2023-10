Dzień przed wielkim finałem szóstej edycji "Love Island" niespodziewanie wybuchła afera. Najwyraźniej stosunki między Patrykiem a Pauliną. Uczestnik wybierał się do Wrocławia, by świętować partnerki z programu. Miał już nawet prezenty. Ostatecznie jednak nie dotarł. Zamiast tego opublikował wymowne nagranie, które wywołało wiele reakcji! Co się stało? "Love Island 6": Szykuje się poważna drama między Patrykiem a Pauliną! "Nie chciałam reagować na to, by nie psuć dzisiejszego wieczoru" Dopiero co dowiedzieliśmy się, że w finale "Love Island" widzów czeka duże zaskoczenie , ale nie spodziewaliśmy się afery dzień wcześniej. Patryk opublikował na swoim Instagramie nagranie, w którym przyznał, że szykował się do imprezy urodzinowej Pauliny. Uczestnik zdradził, że nie spotka się z partnerką z show i sam jest tym mocno zaskoczony. Zobacz także: "Love Island 6": Burza po ogłoszeniu finałowych par! "Jaja sobie robicie z widzów" Jak pewnie wiecie, dzisiaj miał być fajny, gruby dzień. Miałem jechać do Wrocławia, żeby się po tej drugiej przerwie zobaczyć z Paulą. Jutro ma urodziny. Przygotowałem się na tę okoliczność. Chyba stanąłem na wysokości zadania, ale realne życie to chyba nie to samo co "Love Island". Jestem trochę zaskoczony - powiedział na nagraniu. Później Patryk powiedział, że musi się uspokoić, ponieważ nadal szaleją w nim emocje. Zdradził, że zamierza spotkać się z innymi uczestnikami "Love Island" . Internauci zaczęli w tym czasie zasypywać Paulinę pytaniami. Wreszcie i ona opublikowała wideo. Kochani, to nie jest tak, że ja nie widzę tego, co wrzuca Patryk. Nie chciałam reagować na to, by nie psuć sobie dzisiejszego wieczoru. Zaraz przyjeżdżają do mnie przyjaciele i chciałam ten czas spędzić w pokoju z najbliższymi. W...