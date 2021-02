Już 27 lutego rusza 4. edycja "The Voice Kids" jednak w programie nie zobaczymy już pełnego gwiazdorskiego składu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni od poprzednich dwóch sezonów. W nowej odsłonie zabranie jednej z największych gwiazd tego formatu... W ostatniej chwili poinformowano, że z "The Voice Kids" odchodzi Jan Dąbrowski. Wiadomo też kto zajmie jego miejsce! To spore zaskoczenie!

Jan Dąbrowski odchodzi z The Voice Kids! Kto go zastąpi?

Jan Dąbrowski w ostatnich edycjach "The Voice Kids" pełnił funkcję komentatora. Również on wręczał zaproszenia do programu utalentowanym dzieciom. Jego wsparcie było dla tych młodych talentów niezastąpione, biorąc pod uwagę również fakt, że Jan Dąbrowski jest cenioną postacią w sieci, a jego dotychczasowa działalność wzbudza podziw wśród najmłodszych!

Jak poinformowała produkcja Jan Dąbrowski zakończył swoją przygodę w "The Voice Kids".

The Voice Kids" to cudowny program, pełen emocji i niesamowitych talentów, który wprowadził mnie do świata telewizji, dając mi ogromną dawkę edukacji. Na nowo poczułem miłość do muzyki, na nowo poczułem dziecięcą radość oraz nauczyłem się nowych rzeczy, poznając cudownych prowadzących, trenerów, producentów, operatorów. Mógłbym teraz kolejno wymieniać te osoby, ale to nie miejsce na rozległe rozprawki. W skrócie - dziękuję Wam koledzy z branży za te dwie piękne edycje. Niestety w tym roku nie uda mi się być częścią tak cudownej sprawy jak „The Voice Kids”

Jana Dąbrowskiego czeka niedługo kolejna piękna przygoda, ponieważ zostanie tatą po raz drugi! Wraz z Sylwią Przybysz czekają na narodziny drugiej córeczki. Jednak co dalej z "The Voice Kids"? Wiadomo już kto zastąpi Jana Dąbrowskiego, będzie to 13-letni Oliwer Szot! Z pewnością kojarzycie tego chłopca!

Kim jest Oliwer Szot z "The Voice Kids"?

Oliwer Szot wystąpił w 2. edycji "The Voice Kids". Jego brawurowy występ z piosenką z "Krainy Lodu" pt. "Ulepimy dziś bałwana" totalnie rozczulił jurorów. Trzy fotele (Cleo, Tomsona i Barona oraz Dawida Kwiatkowskiego) odwróciły się natychmiastowo. 10-letni chłopiec nie tylko zachwycił trenerów i publiczność zgromadzoną w studiu ale również internautów. Jego występ obejrzano w sieci ponad 15 milionów razy!

Oliwer Szot bardzo szybko zyskał miano najsłodszego uczestnika "The Voice Kids". Oliwer w drugiej edycji poradził sobie doskonale i dotarł aż do finału w drużynie Dawida Kwiatkowskiego. Ostatecznie zajął trzecie miejsce konkurując w wielkim finale z Aniką Dąbrowską oraz Viki Gabor.

Nie martwię się, bo wiem, że zastąpi mnie Oliwier Szot - wspaniały, młody chłopak, z niebywałą ilością pozytywnej energii. Trzymam kciuki za niego oraz całą obsadę czwartej edycji programu, a teraz lecę przewinąć pieluchę - powiedział Jan Dąbrowski o swoim następcy

Oliwier Szot, który w nowej edycji dołączy do Antka Scardiny, znanego z 1. edycji "The Voice Kids" i będzie wręczał uczestnikom koperty. Od jego niezapomnianej przygody w programie minęło już 3 lata! Zobaczcie jak się zmienił! Poznalibyście go dzisiaj?

Natasza Młudzik / Jan Bogacz / TVP

Poznalibyście dzisiaj Oliwera Szota, finalistę 2. edycji "The Voice Kids"?

13-letni Oliwer Szot zastąpił Jana Dąbrowskiego. Teraz zadebiutuje w nowej roli w "The Voice Kids" u boku Antka Scardiny, finalisty 1. edycji "The Voice Kids".