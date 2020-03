Marcin Maciejczak, zwycięzca "The Voice Kids", zdradził, jaki serial ogląda i kto go inspiruje! 

Marcin Maciejczak, zwycięzca trzeciej edycji programu "The Voice Kids" w TVP 2, odpowiedział na kilka pytań w tzw. "Q&A" na YouTubie! Kto jest jego największym wsparciem? Jaki jest jego ulubiony serial? Która artystka go inspiruje?

Marcin Maciejczak - Q&A na YouTubie!

Marcin Maciejczak od samego początku był typowany do zwycięstwa w muzycznym show Dwójki. Kropką nad i było wykonanie singla "Jak Gdyby Nic", którym zachwycił nie tylko trenerów, ale i widzów. Dziś jego singiel ma już prawie 5 mln wyświetleń na YouTubie, a to dopiero początek, bo jak zaznaczył młody wokalista - prace nad nowymi utworami trwają. W filmie "Q&A" Marcin odpowiada na kilka pytań dotyczących jego kariery i pasji. Zdradził, dlaczego jego ulubionym serialem jest "Stranger Things" oraz jak inspiruje go Billie Eilish. Posłuchajcie sami!

Marcin Maciejczak był podopiecznym Dawida Kwiatkowskiego.